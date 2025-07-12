Пенсії ВПО у 2025 році — як повернути виплати українцям на ТОТ, якщо вони понад рік не знімали кошти

Люди передають гроші з рук в руки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російська Федерація вже понад 10 років веде збройну агресію проти української держави. Через це частина українських пенсіонерів наразі проживає на територіях, які не контролює уряд України, однак їм продовжують нараховувати пенсійні виплати, якщо вони проходять фізичну (зокрема, відео) ідентифікацію у Пенсійному фонді України.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики заявили, що Кабінет міністрів врегулював ситуацію з пенсійними виплатами для людей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях і не можуть зв'язатися з банком через війну.

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Що буде з пенсіями ВПО

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які до 24 лютого 2022 року проживали на окупованих територіях, держава нараховувала їм гроші, але вони понад рік не користувалися банківським рахунком чи не проходили процедуру ідентифікації. Відтепер кошти цих людей зберігатимуться не в Ощадбанку, а безпосередньо на рахунках Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Пенсіонери, на рахунки яких ці кошти були зараховані, зберігають на них повні права. Якщо особа жива або має законних спадкоємців, вони можуть отримати всю суму одним платежем", — йдеться у повідомленні.

Важливо, що ПФУ зберігатиме пенсії лише тих українців, які відповідають наступним критеріям:

є (або були) внутрішньо переміщеними особами з територій, які загарбали російські окупанти до 24 лютого 2022 року;

користувалися пенсійними виплатами як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися пенсійним рахунком понад рік або не проходили фізичну ідентифікацію впродовж останніх пів року.

Як ВПО отримати свої виплати

Потрібно надати ПФУ заяву на отримання своєї пенсії, яку виплатять одноразово у повному обсязі на банківський рахунок. Це стосується рахунків, на яких понад рік не відбувалося жодних фінансових операцій, або якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію, а Пенсійний фонд не знає, чи жива ця людина. Так, якщо людина, якій належали ці пенсійні кошти, померла, тоді невиплачену суму нарахують її родичам (або спадкоємцям).

"Якщо особа вже пройшла фізичну ідентифікацію або зробить це перед фактичним перерахуванням коштів із рахунка до Пенсійного фонду, її гроші залишаться на банківському рахунку і не будуть переведені до ПФУ", — пояснили у Мінсоці.

Раніше ми розповідали, що у липні частина пенсіонерів отримає доплати. Відомо, хто може розраховувати на надбавки.

Також ми писали, що середня пенсія в Україні має бути на рівні від 12 тис. гривень до 13 тисяч гривень. Однак наразі така сума є непосильною для держбюджету.