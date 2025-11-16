Виплати в ЗСУ — скільки отримує військовий під час лікування та реабілітації

Військовий у шпиталі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час лікування — незалежно від того, це поранення чи хвороба — військовослужбовець має право отримувати своє грошове забезпечення. Проте його розмір і тривалість залежать від кількох умов.

Про те, як захисникам нараховують виплати під час лікування, розповіло видання АрміяInform.

Реклама

Читайте також:

Як нараховують виплати бійцям під час лікування

Захисники продовжують отримувати своє грошове забезпечення, якщо перебувають:

на стаціонарному лікуванні (у лікарні або на реабілітації);

у відпустці для лікування після поранення;

у відпустці через хворобу.

У перші чотири місяці лікування грошове забезпечення виплачується в повному обсязі, згідно з останньою посадою. Якщо лікування триває довше, питання продовження виплат вирішує військово-лікарська комісія (ВЛК). Вона має провести огляд не пізніше ніж через 4 місяці та вирішити, чи продовжувати виплати.

Після цього гроші нараховуються лише за наказом командира військової частини. Загальний період, протягом якого військовий може отримувати повне забезпечення під час лікування, не перевищує 12 місяців поспіль.

Кому виплачують "бойові" під час лікування

Військові, які лікуються через поранення, контузію, травму або каліцтво, отримані під час бойових дій, мають право на додаткову винагороду — "бойові".

Такі виплати здійснюються:

під час лікування у шпиталі — як в Україні, так і за кордоном;

під час відпустки для лікування, якщо поранення визнано тяжким.

Підставою для отримання "бойових" є довідка про обставини травми (форма №5), яку видає військова частина. У документі має бути зазначено, що:

поранення отримано під час захисту України;

військовий був у засобах індивідуального захисту;

він не перебував у стані сп’яніння;

травма не була завдана навмисно.

Якщо цих формулювань у довідці немає, можуть відмовити у виплаті "бойових".

Після виписки зі шпиталю додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн виплачують лише тоді, коли ВЛК визнає поранення тяжким і відправить військового у відпустку на лікування. Якщо поранення легке, ці виплати припиняються.

Департамент соціального забезпечення Міноборони наголошує: грошове забезпечення зберігається і під час повторного лікування, якщо воно пов’язане з тим самим пораненням. Це правило діє і для лікування за кордоном.

Що робити, якщо під час лікування не виплачують гроші

Якщо військовому без підстав припинили виплачувати грошове забезпечення чи "бойові", варто:

Подати рапорт на ім’я командира частини з вимогою внести до наказу про виплату. Додати копію довідки про поранення (форма №5). У разі відмови — звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони або до військових юристів.

Судова практика показує: якщо документи оформлені належним чином і є законні підстави, суди стають на бік військових та зобов’язують відновити всі належні виплати.

Раніше ми розповідали, на які виплати військовослужбовці можуть розраховувати у листопаді 2025 року.

Також дізнавайтеся, як військовому отримати матеріальну допомогу.