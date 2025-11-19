Додаткові відпустки для військових — скільки днів можна отримати за знищену ворожу техніку

Знищена техніка РФ. Фото: УНІАН

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, окрім гарантованої основної відпустки, можуть розраховувати й на додаткові дні відпочинку, передбачені за окремі види служби та конкретні досягнення. Однією з таких підстав є знищення ворожої техніки.

Про те, скільки днів додаткової відпустки може отримати боєць, який знищив техніку РФ, розповіли у Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

На які види відпусток мають право військовослужбовці

Право захисників на відпустки, порядок їх надання регулює Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Документ передбачає такі види відпусток під час воєнного стану:

Щорічна основна — до 30 днів. За сімейними обставинами та з інших поважних причин — до 10 днів. Додаткова у зв'язку з навчанням — залежно від періоду навчання. Для військових, які умовно достроково звільнені від відбування покарання — до 10 днів. Додаткова для УБД — 14 днів. Після звільнення з полону — 90 днів. Для лікування — визначається лікарями. По догляду за дитиною — до досягнення трирічного віку. За знищену ворожу техніку.

Щорічні основні відпустки надаються за умови відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців у підрозділі. При цьому зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

Окремо може надаватися час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад (не більше двох діб в один кінець).

Скільки днів відпустки надається за знищену ворожу техніку

Загальна тривалість додаткової відпустки у цьому випадку не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і залежить від виду знищеної техніки:

5 днів — військовий корабель, військовий літак;

4 дні — військовий вертоліт, зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційні системи (ППО), комплекс дальнього візуального спостереження;

3 дні — танк, БМД, БТР, КШМ, БМП, артилерійська система, САУ, РЗСВ, важкий БПЛА (300-1 500 км, >500 кг), крилата або балістична ракета;

2 дні — броне- або вантажний автомобіль, засіб контрбатарейної боротьби, середній БПЛА (70-300 км, 150-500 кг), засіб РЕБ/РЕР;

1 день — легкий БПЛА (до 70 км, 20-50 кг).

Для підтвердження зниження ворожої техніки обов'язково мають бути дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Раніше ми писали, які грошові винагороди передбачені для військовослужбовців за знижену ворожу техніку.

Також дізнавайтеся, які виплати нараховують захисникам під час лікування.