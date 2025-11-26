Сколько будут выплачивать военным с 1 декабря — минимальные и максимальные суммы

Военные на задании. Фото: Генштаб, Telegram

Денежное обеспечение украинских военных — это система выплат, учитывающая сложность службы, условия выполнения задач и личные заслуги каждого защитника. Оно формируется на основе действующего законодательства и государственных постановлений, которые определяют как базовые оклады, так и дополнительные надбавки за участие в боевых действиях или особые обстоятельства.

Новини.LIVE рассказывают, на какие минимальные и максимальные суммы могут рассчитывать защитники в декабре 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Как формируется денежное обеспечение украинских военных

Размер выплат военнослужащим определяется рядом факторов, в частности воинским званием, стажем службы, условиями выполнения задач и уровнем привлечения к боевым операциям.

Основой являются нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановление Кабинета Министров № 704, которые четко устанавливают структуру денежного обеспечения.

В целом выплаты состоят из трех частей:

основные (должностной оклад, оклад по званию, надбавка за выслугу);

дополнительные (надбавки за условия службы, выполнение боевых задач, особые заслуги);

одноразовые (помощь на оздоровление, выплаты при ранении, помощь после подписания контракта и т.д.).

Основные выплаты по состоянию на декабрь 2025 года

В основную часть входит базовый оклад, который военный получает в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности. На сумму также влияют звание и продолжительность службы - чем выше статус военнослужащего, тем больше его оклад.

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины составляет 20 130 грн.

Дополнительные надбавки — кто и сколько получает

Постановление Кабмина №168 определяет доплаты для военных, которые выполняют задачи в различных условиях. Размер надбавок зависит от звания, опыта, условий службы и места выполнения боевых операций:

30 000 грн — для военных, выполняющих боевые задачи за пределами районов активных боевых действий;

50 000 грн — для военнослужащих, участвующих в управлении войсками;

100 000 грн — для защитников, которые работают непосредственно в зоне боевых действий, поражают технику противника или спасают украинскую технику под обстрелами.

Отдельная выплата — накопительная доплата в размере 70 000 грн, которая начисляется за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения или в тылу противника.

Единовременные выплаты в декабре 2025 года

При определенных обстоятельствах военнослужащие могут получать единовременные выплаты. Среди них:

помощь на оздоровление — в размере основного денежного обеспечения;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — также в размере основного обеспечения;

выплата после первого контракта — от 24 000 грн в зависимости от звания и продолжительности контракта;

выплата в случае ранения — определяется степенью тяжести, установленной ВВК или МСЭК;

помощь при увольнении со службы — в зависимости от выслуги лет.

Также возможно начисление единовременных премий за особые заслуги, результативное выполнение заданий или по инициативе командования.

Итак, военнослужащий ВСУ, в зависимости от должности, срока и условий службы, сложности выполняемых задач, может получить в декабре от 20 130 грн. Если же он проработал месяц на линии соприкосновения, сумма выплат может достигать 200 000 грн (оклад 20 130 грн + 100 000 грн боевых + 70 000 грн накопительная доплата) и больше, если, например, боец уходит в отпуск и получает оздоровительные.

Ранее мы писали, при каких условиях военнослужащий может получить дополнительные дни отпуска.

Также узнавайте, сколько получают военные в Израиле.