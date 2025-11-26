Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:50
обновлено: 14:38
Сколько будут выплачивать военным с 1 декабря — минимальные и максимальные суммы
Военные на задании. Фото: Генштаб, Telegram

Денежное обеспечение украинских военных — это система выплат, учитывающая сложность службы, условия выполнения задач и личные заслуги каждого защитника. Оно формируется на основе действующего законодательства и государственных постановлений, которые определяют как базовые оклады, так и дополнительные надбавки за участие в боевых действиях или особые обстоятельства.

Новини.LIVE рассказывают, на какие минимальные и максимальные суммы могут рассчитывать защитники в декабре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Как формируется денежное обеспечение украинских военных

Размер выплат военнослужащим определяется рядом факторов, в частности воинским званием, стажем службы, условиями выполнения задач и уровнем привлечения к боевым операциям.

Основой являются нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановление Кабинета Министров № 704, которые четко устанавливают структуру денежного обеспечения.

В целом выплаты состоят из трех частей:

  • основные (должностной оклад, оклад по званию, надбавка за выслугу);
  • дополнительные (надбавки за условия службы, выполнение боевых задач, особые заслуги);
  • одноразовые (помощь на оздоровление, выплаты при ранении, помощь после подписания контракта и т.д.).

Основные выплаты по состоянию на декабрь 2025 года

В основную часть входит базовый оклад, который военный получает в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности. На сумму также влияют звание и продолжительность службы - чем выше статус военнослужащего, тем больше его оклад.

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины составляет 20 130 грн.

Дополнительные надбавки — кто и сколько получает

Постановление Кабмина №168 определяет доплаты для военных, которые выполняют задачи в различных условиях. Размер надбавок зависит от звания, опыта, условий службы и места выполнения боевых операций:

  • 30 000 грн — для военных, выполняющих боевые задачи за пределами районов активных боевых действий;
  • 50 000 грн — для военнослужащих, участвующих в управлении войсками;
  • 100 000 грн — для защитников, которые работают непосредственно в зоне боевых действий, поражают технику противника или спасают украинскую технику под обстрелами.

Отдельная выплата — накопительная доплата в размере 70 000 грн, которая начисляется за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения или в тылу противника.

Единовременные выплаты в декабре 2025 года

При определенных обстоятельствах военнослужащие могут получать единовременные выплаты. Среди них:

  • помощь на оздоровление — в размере основного денежного обеспечения;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — также в размере основного обеспечения;
  • выплата после первого контракта — от 24 000 грн в зависимости от звания и продолжительности контракта;
  • выплата в случае ранения — определяется степенью тяжести, установленной ВВК или МСЭК;
  • помощь при увольнении со службы — в зависимости от выслуги лет.

Также возможно начисление единовременных премий за особые заслуги, результативное выполнение заданий или по инициативе командования.

Итак, военнослужащий ВСУ, в зависимости от должности, срока и условий службы, сложности выполняемых задач, может получить в декабре от 20 130 грн. Если же он проработал месяц на линии соприкосновения, сумма выплат может достигать 200 000 грн (оклад 20 130 грн + 100 000 грн боевых + 70 000 грн накопительная доплата) и больше, если, например, боец уходит в отпуск и получает оздоровительные.

Ранее мы писали, при каких условиях военнослужащий может получить дополнительные дни отпуска.

Также узнавайте, сколько получают военные в Израиле.

зарплаты выплаты ВСУ армия военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации