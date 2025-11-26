Сколько будут выплачивать военным с 1 декабря — минимальные и максимальные суммы

Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря
Денежное обеспечение украинских военных — это система выплат, учитывающая сложность службы, условия выполнения задач и личные заслуги каждого защитника. Оно формируется на основе действующего законодательства и государственных постановлений, которые определяют как базовые оклады, так и дополнительные надбавки за участие в боевых действиях или особые обстоятельства.
на какие минимальные и максимальные суммы могут рассчитывать защитники в декабре 2025 года.
Как формируется денежное обеспечение украинских военных
Размер выплат военнослужащим определяется рядом факторов, в частности воинским званием, стажем службы, условиями выполнения задач и уровнем привлечения к боевым операциям.
Основой являются нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановление Кабинета Министров № 704, которые четко устанавливают структуру денежного обеспечения.
В целом выплаты состоят из трех частей:
- основные (должностной оклад, оклад по званию, надбавка за выслугу);
- дополнительные (надбавки за условия службы, выполнение боевых задач, особые заслуги);
- одноразовые (помощь на оздоровление, выплаты при ранении, помощь после подписания контракта и т.д.).
Основные выплаты по состоянию на декабрь 2025 года
В основную часть входит базовый оклад, который военный получает в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности. На сумму также влияют звание и продолжительность службы - чем выше статус военнослужащего, тем больше его оклад.
В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины составляет 20 130 грн.
Дополнительные надбавки — кто и сколько получает
Постановление Кабмина №168 определяет доплаты для военных, которые выполняют задачи в различных условиях. Размер надбавок зависит от звания, опыта, условий службы и места выполнения боевых операций:
- 30 000 грн — для военных, выполняющих боевые задачи за пределами районов активных боевых действий;
- 50 000 грн — для военнослужащих, участвующих в управлении войсками;
- 100 000 грн — для защитников, которые работают непосредственно в зоне боевых действий, поражают технику противника или спасают украинскую технику под обстрелами.
Отдельная выплата — накопительная доплата в размере 70 000 грн, которая начисляется за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения или в тылу противника.
Единовременные выплаты в декабре 2025 года
При определенных обстоятельствах военнослужащие могут получать единовременные выплаты. Среди них:
- помощь на оздоровление — в размере основного денежного обеспечения;
- материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — также в размере основного обеспечения;
- выплата после первого контракта — от 24 000 грн в зависимости от звания и продолжительности контракта;
- выплата в случае ранения — определяется степенью тяжести, установленной ВВК или МСЭК;
- помощь при увольнении со службы — в зависимости от выслуги лет.
Также возможно начисление единовременных премий за особые заслуги, результативное выполнение заданий или по инициативе командования.
Итак, военнослужащий ВСУ, в зависимости от должности, срока и условий службы, сложности выполняемых задач, может получить в декабре от 20 130 грн. Если же он проработал месяц на линии соприкосновения, сумма выплат может достигать 200 000 грн (оклад 20 130 грн + 100 000 грн боевых + 70 000 грн накопительная доплата) и больше, если, например, боец уходит в отпуск и получает оздоровительные.
