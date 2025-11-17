Скільки отримують військовослужбовці в Ізраїлі — суми у 2025 році

Солдати в Ізраїлі. Фото: Reuters

Ізраїльська армія працює за принципом загального призову, а не професійної контрактної служби. Контракти мають лише офіцери та частина старшин, тоді як основну частину особового складу становлять строковики та мобілізовані резервісти. Це стосується і молодших командирів.

Про рівень заробітної плати військових в Ізраїлі у 2025 році та від чого він залежить, розповіли Факти ICTV.

Зазначається, що "зарплати" солдатів ЦАХАЛу насправді радше символічні. Вони менші за прожитковий мінімум і покривають лише дрібні потреби: гігієнічні засоби, перекуси, цигарки тощо. Такі суми важко назвати повноцінною зарплатою, як у професійних арміях Заходу.

Скільки Ізраїль витрачає на армію

У 2011 році прем’єр країни Біньямін Нетаньягу змінив розподіл оборонних коштів, спрямовуючи більше грошей на соціальні програми. У Генштабі тоді висловлювали побоювання, що це може позначитися на можливостях армії.

У 2012 році оборонні витрати Ізраїлю становили $15,2 млрд — один із найвищих показників серед економічно розвинених країн. У перерахунку це приблизно $1,9 тисячі на одного жителя. Водночас, якщо порівнювати з США, витрати на людину були все ж нижчими.

Оскільки держава забезпечує солдатів усім необхідним — від житла і форми до харчування й медицини — вони отримують лише невеликі суми "на дрібні потреби", якими користуються переважно під час відпусток і вихідних.

1 лютого 2022 року відбулося перше за п’ять років підвищення виплат. У бюджеті на це заклали 900 млн шекелів (на той час $284 млн або майже €253 млн), які виділили з коштів міністерств оборони та фінансів.

Скільки отримують солдати та офіцери ЦАХАЛу

Рівень виплат у ЦАХАЛі залежить від звання та того, в яких військах служить боєць. Армія оборони Ізраїлю має три основні роди військ:

Сухопутні війська. Повітряні сили. Військово-морські сили.

Після підвищення базова виплата зросла приблизно з 1,6 тис. шекелів до 2,4 тис. шекелів (близько 31 200 грн).

Небойові солдати отримали збільшення з 800 шекелі до 1,2 тис. шекелів (≈15 600 грн).

На третьому, завершальному році служби виплати більші:

солдати бойових частин — 3 048 шекелів на місяць (≈39 600 грн);

військові бойової підтримки — 1 793 шекелі (≈23 000 грн);

адміністративні посади — 1 235 шекелів (≈16 000 грн).

Окремо встановлена мінімальна зарплата для тих, хто служить в армії, — 5,3 тис. шекелів (≈69 000 грн).

На сьогодні виплати строковикам становлять приблизно $345–853 (≈14 500-36 000 грн) на місяць, тоді як контрактники та кар’єрні офіцери отримують значно більше.

За інформацією Glassdoor, середня зарплата офіцерів ЦАХАЛу — 8 100–9 763 шекелів (≈105 000-127 000 грн) на місяць.

За родом служби виплати строковиків виглядають так:

комбатанти (у зоні фронту) — близько 3 048 шекелів (≈40 000 грн) на місяць;

бойові підрозділи в тилу — 2 463 шекелів (≈32 000 грн) на місяць;

бойовий тиловий персонал — 1 793 шекелів (≈23 300 грн) на місяць;

адміністративні солдати — 1 235 шекелів (≈16 000 грн) на місяць.

Контрактні або кар’єрні військові можуть отримувати до $7 000 (294 500 грн) на місяць, залежно від посади, звання і підрозділу.

