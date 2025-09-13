Відео
Головна Фінанси Виплати у вересні — яку нову допомогу отримають українці

Виплати у вересні — яку нову допомогу отримають українці

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 11:00
Нова грошова допомога від NRC — як зареєструватися у вересні
Купюра в одну тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Частина українців у вересні 2025 року може реєструватися на отримання нової фінансової допомоги від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Гроші надаватимуть постраждалим під час повномасштабної війни з РФ людям.

Про це йдеться на сайті NRC.

Читайте також:

Детальніше про програму грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців

Повідомляється, що отримати фінансову підтримку передусім зможуть українці, які:

  • залишаються на територіях, де відбуваються активні бойові дії;
  • вимушено виїхали з рідних домівок;
  • повернулися на території, які нещодавно звільнили від російських окупантів. 

Зазначається, що усі заявки підлягатимуть ретельній перевірці. Це потрібно для того, щоб допомогу отримали громадяни, яким вона справді потрібна. 

Як зареєструватися 

Подача заявок триватиме до 18 вересня на платформі NeedAid. Документи мають бути у чіткому кольоровому горизонтальному форматі. Якщо заявку зареєструють, тоді кандидат отримає підтвердження, у якому буде унікальний код. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, родинам з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) виплатять гроші для оплати оренди житла. Їм, зокрема, компенсують вартість оренди протягом шести місяців.

Щоб отримати допомогу, громадянам треба заповнити спеціальну анкету та зареєструватися в програмі. 

Раніше повідомлялося, що Карітас фінансово підтримає жителів регіонів, які потерпають від російських обстрілів. Виплати передбачені на утеплення осель в осінньо-зимовий період. Дізнавайтесь також, хто з українців може отримати до 43 тисяч гривень допомоги

виплати гроші ВПО допомога війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
