Фінанси

Грошова допомога на купівлю дров — де діє програма Карітас

Грошова допомога на купівлю дров — де діє програма Карітас

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 08:00
Виплати від Карітас — де і кому доступна допомога на купівлю дров
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів України, що постійно потерпає від російської агресії, стартувала реєстрація на надання фінансової допомоги на зимовий період 2025-2026 років. Кошти зможуть отримати вразливі категорії громадян для уникнення проблем з опаленням домівок у холодний період.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Суми" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Умови програми допомоги на зиму

Програму фінансової підтримки "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні" реалізують за підтримки Catholic Relief Services у Сумській області, де через російські обстріли можуть бути перебої зі світлом та опаленням домівок. Вона покликана забезпечити вразливих груп громадян (внутрішньо переміщені особи зареєстровані після 24.02.2022 року) у сільській місцевості фінансовою підтримкою.

Грошову допомогу отримають жителі Вільшанської та Недригайлівської громади. Програма передбачає можливість витратити кошти на забезпечення домогосподарств у зимовий період на:

  1. Придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети).
  2. Оплату житлово-комунальних послуг (газ та електроенергія).

Претендувати на виплати зможуть особи, які мають такі критерії вразливості:

  • особи з інвалідністю (перша-друга група або інвалідність з дитинства);
  • люди похилого віку (від 65 років);
  • самотні матері чи батьки, опікуни неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років;
  • матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей;
  • громадяни з важкими хворобами (обмежені фізичні та психічні можливості, необхідне високовартісне лікування);
  • багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей).

Як мешканцям Сумщини долучитися до проєкту

За даними благодійного фонду "Карітас Суми", громадяни, які бажають взяти участь у проєкті зимової підтримки, можуть зателефонувати на гарячу лінію. Фахівці уточнять критерії відбору та нададуть відповіді на всі запитання, пов'язані з програмою: 

  • телефон для довідок: 0751035557;
  • гаряча лінія 0 800 336 734 (Пн-Пт з 9:30 до 16:00); 
  • електронна скринька: feedback@caritas.ua.

Для реєстрації, заявникам необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО;
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості.
  • довідка про доходи з податкової служби, або довідки ОК-5 та ОК-7.                                    

Важливо, щоб домогосподарства не отримували аналогічної допомоги від інших організацій, а дохід не перевищував 6,16 тис. грн на одну особу.  

Раніше ми писали, що в одному з прифронтових регіонів діє програма допомоги за підтримки уряду Великої Британії. В її рамках евакуйовані громадяни отримають по майже 11 тис. грн

Також ми розповідали, що в одній з областей переселенці зможуть отримати кошти на оренду житла. В рамках програми максимально нададуть родинам до 43 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
