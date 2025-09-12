Виплати від Карітас — де і кому доступна допомога на купівлю дров

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів України, що постійно потерпає від російської агресії, стартувала реєстрація на надання фінансової допомоги на зимовий період 2025-2026 років. Кошти зможуть отримати вразливі категорії громадян для уникнення проблем з опаленням домівок у холодний період.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Суми" у соцмережі Facebook.

Умови програми допомоги на зиму

Програму фінансової підтримки "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні" реалізують за підтримки Catholic Relief Services у Сумській області, де через російські обстріли можуть бути перебої зі світлом та опаленням домівок. Вона покликана забезпечити вразливих груп громадян (внутрішньо переміщені особи зареєстровані після 24.02.2022 року) у сільській місцевості фінансовою підтримкою.

Грошову допомогу отримають жителі Вільшанської та Недригайлівської громади. Програма передбачає можливість витратити кошти на забезпечення домогосподарств у зимовий період на:

Придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети). Оплату житлово-комунальних послуг (газ та електроенергія).

Претендувати на виплати зможуть особи, які мають такі критерії вразливості:

особи з інвалідністю (перша-друга група або інвалідність з дитинства);

люди похилого віку (від 65 років);

самотні матері чи батьки, опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років;

матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей;

громадяни з важкими хворобами (обмежені фізичні та психічні можливості, необхідне високовартісне лікування);

багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей).

Як мешканцям Сумщини долучитися до проєкту

За даними благодійного фонду "Карітас Суми", громадяни, які бажають взяти участь у проєкті зимової підтримки, можуть зателефонувати на гарячу лінію. Фахівці уточнять критерії відбору та нададуть відповіді на всі запитання, пов'язані з програмою:

телефон для довідок: 0751035557;

гаряча лінія 0 800 336 734 (Пн-Пт з 9:30 до 16:00);

електронна скринька: feedback@caritas.ua.

Для реєстрації, заявникам необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості.

довідка про доходи з податкової служби, або довідки ОК-5 та ОК-7.

Важливо, щоб домогосподарства не отримували аналогічної допомоги від інших організацій, а дохід не перевищував 6,16 тис. грн на одну особу.

