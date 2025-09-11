Виплати від Карітас — де родини ВПО можуть оформити допомогу до 43 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Вінницькій області реалізують програму для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), в рамках якої передбачається надання грошової допомоги на покращення житлових умов. Максимальна виплата становитиме 43 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру релігійної організації "Релігійна місія Карітас-Спес-Вінниця".

Що варто знати про програму допомоги

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми підтримки "Покращення житлових умов внутрішньо переміщеним особам, які проживають у Вінницькій області".

Зареєструватися у програмі зможуть громадяни з офіційним статусом ВПО (після 24.02.2022 року) та які проживають у Вінницькій області.

Щодо соціально-економічного статусу, то дохід на одного члена родини має не перевищувати 6,3 тис. грн.

При цьому обовʼязкова умова — наявність однієї з категорії вразливості:

багатодітні сім'ї;

вагітні жінки;

родини з особами з інвалідністю першої-другої груп;

самотні матері чи батьки;

жінки, які очолюють домогосподарство.

Як зареєструватися та розмір фіндопомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані умови, мають заповнити спеціальну форму. Подавати заявки можуть тільки ті родини, які не отримували грошову допомогу від інших фондів протягом останніх трьох місяців. Водночас, якщо подані дані не будуть підкріплені фото документа — заявки не розглянуть.

При цьому кошти можна буде використати на ремонти чи будівельні роботи, а також витратити на оренду (лише за офіційним договором про оренду житла).

Розмір грошової допомоги передбачена на рівні 1,8 тис. грн на особу. Виплати нададуть не більше, ніж для чотирьох осіб з одного домогосподарства (43,2 тис. грн на сім'ю).

"Форма закриється після досягнення ліміту заявок — кількість місць обмежена! Після перевірки заявок протягом кількох днів з вами звʼяжеться соціальний працівник Карітас-Спес Вінниця (якщо умови реєстрації виконані). Важливо: після розмови із соціальним працівником заповнення всіх необхідних документів буде відбуватися виключно у Вінниці. Тому потрібна буде особиста присутність", — йдеться у повідомленні організаторів.



