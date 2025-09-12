Виплати від УВКБ ООН на пів року — в яких областях доступна програма для ВПО

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Право на захист", що є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки на грошову допомогу для оплати оренди житла у п'яти областях у 2025 році. Виплати передбачені на пів року.

Про це йдеться на офіційному порталі фонду.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Як зазначається, благодійники проводять збір даних на надання грошової допомоги на оренду житла від жителів таких областей:

Київська та м. Київ;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Запорізька.

Проєкт розрахований на підтримку родин з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали відповідний статус після 24.02.2022 року, й сприяння інтеграції в нові громади.

Такий вид допомоги передбачає компенсацію вартості оренди житла протягом шести місяців.

Зокрема, претендувати на виплати зможуть ВПО, які потрапили в такі життєві обставини:

місця тимчасового проживання включені до офіційного переліку, відповідно до урядової постанови № 930;

місця тимчасового проживання базово мають інше призначення (дитячі садки, школи, медзаклади тощо), які можуть розформувати;

мешкають у модульних містечках;

орендують житло з незадовільними житловими умовами;

проживають в орендованій оселі та загрожує виселення.

Заявники повинні мати план подальшої активності, щоб бути спроможними сплачувати оренду після періоду підтримки (це може бути працевлаштування чи відкриття власної справи).

Як подати заявку на участь у програмі допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані умови, можуть заповнити спеціальну анкету для участі у програмі.

Організатори проаналізують відповіді претендентів і в разі відповідності умовам і критеріям, самостійно вийдуть на зв'язок за вказаними контактами.

Потім громадян запросять на особисту співбесіду, які за результатами отримають шанс бути включеними в програму як претенденти. Проте саме заповнення анкети не є гарантованим запрошенням до участі в програмі.

"Виплати буде перераховано голові домогосподарства (визначеного під час збору даних на допомогу) у цифровий гаманець Vibrant (у цифрових доларах США). Особа отримає SMS-повідомлення з посиланням на завантаження застосунка", — додали у благодійному фонді.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів діє програма допомоги за фінансової підтримки Британії. Вразливі категорії громадян зможуть отримати майже 11 тис. грн.

Також ми розповідали, що Карітас реалізує програму допомоги в областях, що потерпають від обстрілів РФ. Гроші нададуть на забезпечення осель теплом взимку.