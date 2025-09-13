Новая денежная помощь от NRC — как зарегистрироваться в сентябре

Купюра в одну тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть украинцев в сентябре 2025 года может регистрироваться на получение новой финансовой помощи от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Деньги будут предоставлять пострадавшим во время полномасштабной войны с РФ людям.

Об этом говорится на сайте NRC.

Подробнее о программе денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев

Сообщается, что получить финансовую поддержку прежде всего смогут украинцы, которые:

остаются на территориях, где происходят активные боевые действия;

вынужденно выехали из родных домов;

вернулись на территории, которые недавно освободили от российских оккупантов.

Отмечается, что все заявки будут подлежать тщательной проверке. Это нужно для того, чтобы помощь получили граждане, которым она действительно нужна.

Как зарегистрироваться

Подача заявок продлится до 18 сентября на платформе NeedAid. Документы должны быть в четком цветном горизонтальном формате. Если заявку зарегистрируют, тогда кандидат получит подтверждение, в котором будет уникальный код.

Что еще стоит знать

Напомним, семьям из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплатят деньги для оплаты аренды жилья. Им, в частности, компенсируют стоимость аренды в течение шести месяцев.

Чтобы получить помощь, гражданам надо заполнить специальную анкету и зарегистрироваться в программе.

Ранее сообщалось, что Каритас финансово поддержит жителей регионов, которые страдают от российских обстрелов. Выплаты предусмотрены на утепление домов в осенне-зимний период. Узнавайте также, кто из украинцев может получить до 43 тысяч гривен помощи.