Виплати у грудні — українці можуть зареєструватися на допомогу у 54 тис. грн

Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року
До кінця 2024 року частина громадян з вразливих категорій може зареєструватися на одноразову грошову допомогу. Йдеться про суму до 54 тис. гривень.
Про це повідомляє UNICEF.
Одноразова грошова допомога до 54 тис. грн
Як зазначається, заявки на виплату допомоги приймає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Гроші можуть отримати:
- родини з дітьми, які виїхали з небезпечних районів;
- особи належать до вразливих категорій.
Розмір виплати на одну людину становить 10,8 тис. грн, максимально можна отримати 54 тис. гривень — не більше, ніж для п'яти осіб в родині.
Умови програми та як отримати фіндопомогу
Окрім того, що виплати доступні тільки евакуйованим родинам, з дітьми, необхідно також відповідати бодай одному з критеріїв вразливості:
- у родині є дорослі особи/діти з інвалідністю до 18 років;
- багатодітна сім'я з неповнолітніми дітьми;
- вихованням дітей займається самотня матір/самотній батько;
- родина з неповнолітніми дітьми — малозабезпечена.
Ті, хто має бажання отримати кошти, повинні подати відповідні заяви до органів соцзахисту населення у громаді, куди прибули після евакуації.
Раніше ми писали, що держава надасть грошову допомогу у 6,5 тис. гривень за програмою "Тепла зима" дітям з бідних сімей. Однак багатодітні родини виплати не отримають.
Також повідомляли, що деякі переселенці можуть отримати 20 тис. гривень. Заявки можна подавати до благодійного фонду "Волонтерська організація".
Читайте Новини.LIVE!