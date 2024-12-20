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Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року

20 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у грудні — українці можуть зареєструватися на допомогу у 54 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

До кінця 2024 року частина громадян з вразливих категорій може зареєструватися на одноразову грошову допомогу. Йдеться про суму до 54 тис. гривень.

Про це повідомляє UNICEF.

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Одноразова грошова допомога до 54 тис. грн

Як зазначається, заявки на виплату допомоги приймає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Гроші можуть отримати:

  • родини з дітьми, які виїхали з небезпечних районів;
  • особи належать до вразливих категорій.

Розмір виплати на одну людину становить 10,8 тис. грн, максимально можна отримати 54 тис. гривень — не більше, ніж для п'яти осіб в родині.   

Умови програми та як отримати фіндопомогу

Окрім того, що виплати доступні тільки евакуйованим родинам, з дітьми, необхідно також відповідати бодай одному з критеріїв вразливості:

  • у родині є дорослі особи/діти з інвалідністю до 18 років;
  • багатодітна сім'я з неповнолітніми дітьми;
  • вихованням дітей займається самотня матір/самотній батько;
  • родина з неповнолітніми дітьми — малозабезпечена.

Ті, хто має бажання отримати кошти, повинні подати відповідні заяви до органів соцзахисту населення у громаді, куди прибули після евакуації.

Раніше ми писали, що держава надасть грошову допомогу у 6,5 тис. гривень за програмою "Тепла зима" дітям з бідних сімей. Однак багатодітні родини виплати не отримають.

Також повідомляли, що деякі переселенці можуть отримати 20 тис. гривень. Заявки можна подавати до благодійного фонду "Волонтерська організація".

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