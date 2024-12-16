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Деякі українці отримають 20 тис. грн — умови програми

16 грудня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для ВПО — де можна подати заявку на допомогу у 20 тис. грн
Гаманець з грішми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу у розмірі 20 тис. гривень. Виплати для переселенців надасть благодійний фонд "Волонтерська організація "Спілка Поруч".

Про це йдеться на сторінці фонду у соцмережі Facebook.

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Умови участі у програмі допомоги

Як зазначається, фонд "Волонтерська організація "Спілка Поруч" реалізує програму "Прихисток поруч", яка передбачає надання додаткової підтримки для переселенців.

Окрім фінансової допомоги, проєкт покликаний:

  • посприяти швидшому працевлаштуванню;
  • допомогти з влаштуванням дітей до шкіл чи садочків;
  • забезпечити гуманітарну підтримку (зокрема: продукти, одяг, ліки).

У фонді уточнюють, що допомогу надають на початковий етап, доки родини-ВПО не адаптуються на новому місці та не знайдуть постійне джерело доходу.

Головні умови участі у програмі:

  • бажання внутрішніх переселенців інтегруватися у середовище у новому регіоні;
  • активність у пошуку роботи.

Як ВПО отримати виплати

У фонді зауважують, що сума у 20 тис. гривень в основному розрахована:

  • на покриття витрат на переїзд із районів, де тривають бойові дії;
  • оплату перших кількох місяців оренди нового житла.

Для охочих отримати таку грошову допомогу — потрібно звернутися до представників фонду:

Нагадаємо, виплати для ВПО можуть бути скасовані. Це може статися, якщо людина матиме високий рівень доходу та перестане належати до вразливих категорій населення.

Також ми писали, що уряд започаткував нову програму "Зимова підтримка". В її рамках можна буде отримати одноразову фіндопомогу у розмірі 6,5 тис. гривень.

фінансова допомога переселенці матеріальна допомога ВПО грошова допомога

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