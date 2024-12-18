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Допомога у 6500 грн на дітей — чи дадуть багатодітним сім'ям

18 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати на дітей — чи отримають багатодітні родини по 6,5 тис. грн
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українським дітям наприкінці 2024 року виплатять додаткову допомогу у розмірі 6,5 тис. гривень в рамках нової програми "Тепла зима". Відомо, чи отримають таку грошову допомогу багатодітні родини.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики на запит нардепа Олексія Гончаренка.

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Як відомо, таку допомогу запровадив уряд, однак коло претендентів на неї — доволі обмежене. Так, кошти передбачені найбільш вразливим категоріям громадян на основі постанови №1341. Це буде одноразова виплата і розрахована на зимовий період 2024-2025.

Передбачалися дві категорії людей, які отримають допомогу:

  • діти із малозабезпечених родин;
  • діти із сімей переселенців, осіб з інвалідністю з сімей ВПО.

Заяви на такі доплати спеціально подавати не потрібно, їх призначать автоматично. Також їх не будуть враховувати у сукупному доході сімей під час призначення житлових субсидій чи іншої соцдопомоги.

Чи отримають грошову допомогу багатодітні родини

В опублікованій відповіді Міністерство соціальної політики зазначило, що не має наміру запроваджувати виплати для багатодітних родин.

 "Зараз 6500 грн можуть отримати або малозабезпечені родини, або діти та особи з інвалідністю 1 групи з числа ВПО. Я мав величезну кількість звернень від громадян з цього приводу, тому направив запит", — повідомив Гончаренко.

При цьому у відомстві повідомили, що 70% дітей з малозабезпечених сімей є також багатодітними, тобто решта — залишаться без виплат.

"Натомість Мінсоцполітики каже таке: вони порахували, що 70% дітей з малозабезпечених є також багатодітними і вони вже отримали 6500 грн. Відповідно 30% такої допомоги не отримувало. Якщо порахувати, то виходить, що близько 90 тисяч таких дітей залишилось без допомоги!", — додав нардеп.

 

допомога українцям
Джерело: Тг О.Гончаренка
грошова допомога
Джерело: Тг О.Гончаренка

Раніше повідомлялося, що виплата грошей за програмою "Зимова єПідтримка" передбачена не для всіх дітей. Ті, хто народився на початку повномасштабної війни за кордоном, допомогу не отримають.

Також ми писали, що в Україні не всі переселенці можуть отримати на виплати на проживання. Проте дехто отримає право претендувати на допомогу у разі змін у майнових обставинах.

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога

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