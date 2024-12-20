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Выплаты в размере 54 тыс. грн — кто получит до конца года

20 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в декабре — украинцы могут зарегистрироваться на помощь в 54 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

До конца 2024 года часть граждан из уязвимых категорий может зарегистрироваться на единовременную денежную помощь. Речь идет о сумме до 54 тыс. гривен.

Об этом сообщает UNICEF.

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Как отмечается, заявки на выплату помощи принимает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Деньги могут получить:

  • семьи с детьми, выехавшие из опасных районов;
  • лица относятся к уязвимым категориям.

Размер выплаты на одного человека составляет 10,8 тыс. грн, максимально можно получить 54 тыс. гривен — не более, чем для пяти человек в семье.

Условия программы и как получить финпомощь

Кроме того, что выплаты доступны только эвакуированным семьям, с детьми, необходимо также соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • в семье есть взрослые/дети с инвалидностью до 18 лет;
  • многодетная семья с несовершеннолетними детьми;
  • воспитанием детей занимается одинокая мать/одинокий отец;
  • семья с несовершеннолетними детьми — малоимущая.

Те, кто хочет получить средства, должны подать соответствующие заявления в органы соцзащиты населения в громаде, куда прибыли после эвакуации.

Ранее мы писали, что государство предоставит денежную помощь в 6,5 тыс. гривен по программе "Теплая зима" детям из бедных семей. Однако многодетные семьи выплаты не получат.

Также сообщалось, что некоторые переселенцы могут получить 20 тыс. гривен. Заявки можно подавать в благотворительный фонд "Волонтерская организация".

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