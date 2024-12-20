Выплаты в декабре — украинцы могут зарегистрироваться на помощь в 54 тыс. грн

Выплаты в размере 54 тыс. грн — кто получит до конца года
До конца 2024 года часть граждан из уязвимых категорий может зарегистрироваться на единовременную денежную помощь. Речь идет о сумме до 54 тыс. гривен.
Об этом сообщает UNICEF.
Единоразовая денежная помощь до 54 тыс. грн
Как отмечается, заявки на выплату помощи принимает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Деньги могут получить:
- семьи с детьми, выехавшие из опасных районов;
- лица относятся к уязвимым категориям.
Размер выплаты на одного человека составляет 10,8 тыс. грн, максимально можно получить 54 тыс. гривен — не более, чем для пяти человек в семье.
Условия программы и как получить финпомощь
Кроме того, что выплаты доступны только эвакуированным семьям, с детьми, необходимо также соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:
- в семье есть взрослые/дети с инвалидностью до 18 лет;
- многодетная семья с несовершеннолетними детьми;
- воспитанием детей занимается одинокая мать/одинокий отец;
- семья с несовершеннолетними детьми — малоимущая.
Те, кто хочет получить средства, должны подать соответствующие заявления в органы соцзащиты населения в громаде, куда прибыли после эвакуации.
Ранее мы писали, что государство предоставит денежную помощь в 6,5 тыс. гривен по программе "Теплая зима" детям из бедных семей. Однако многодетные семьи выплаты не получат.
Также сообщалось, что некоторые переселенцы могут получить 20 тыс. гривен. Заявки можно подавать в благотворительный фонд "Волонтерская организация".
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