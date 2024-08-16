Грошова допомога — де українці можуть оформити виплати у 10,8 тис. гривень у серпні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року триває реєстрація на отримання грошової допомоги в рамках програми від УВКБ ООН. Зокрема, гроші можуть отримати жителі Київської області.

Про це йдеться у Telegram-каналі unhcr.org.

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Отримати грошову підтримку у Київській області у сумі 10,8 тис. гривень можуть наступні категорії населення:

особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які перемістилися упродовж останніх шести місяців;

громадяни, які повернулися в Україну, після того, як були змушені покинути власні домівки та перемістилися за кордон;

особи, які повернулися на постійне місце проживання після того, як були вимушені покинути житло та переміститися в інші регіони країни після 24 лютого 2022 року.

Де можна подати заявку на допомогу у серпні

Оприлюднено розклад виїздів мобільних груп для збору даних на програму багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН в Київській області.

19 серпня 2024 року:

м. Яготин (Бориспільський р-н);

у порядку живої черги за адресою пункту збору даних: вул. Пирятинська, 1 (приміщення УСЗН);

години роботи: 11:00 — 15:00.

20 серпня 2024 року:

с. Жукин, Пірнівська громада (Вишгородський р-н);

у порядку живої черги за адресою прийому: вул. Шевченка, 27 (приміщення УСЗН);

години роботи: 10:00 — 15:00.

21 серпня 2024 року:

м. Кагарлик (Обухівський р-н);

у порядку живої черги за адресою прийому: вул. Незалежності, 12 (МЦКД);

години роботи: 11:00 — 15:00.

22 серпня 2024 року:

м. Ірпінь (Бучанський р-н);

у порядку живої черги за адресою прийому: вул. 74-ї Стрілецької Дивізії, 1 (ГШ Лозно-Олександрівської ВА);

години роботи: 10:00 — 16:00.

Що ще варто знати

Нагадаємо, благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

Також ми писали, що в Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.