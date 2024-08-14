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Українців можуть позбавити популярних соцвиплат — що треба знати

14 серпня 2024 11:09
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога українцям до 3 тис. гривень — кому можуть скасувати виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українців можуть позбавити популярної соціальної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це може статися за результатом перевірки нових адрес, де проживають переселенці.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

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Перевірки адрес проживання ВПО та позбавлення виплат

Спеціалісти Національної соціальної служби здійснюють перевірки адрес проживання ВПО на основі певних підстав:

  • інформації в автоматизованих реєстрах;
  • повідомлення про зміну фактичної адреси проживання/перебування отримувача допомоги;
  • результатів верифікації, згідно з критеріями призначення допомоги;
  • повідомлення від сторонніх осіб.

Після цього фахівці зобов’язані своєчасно відреагувати і призначити дату перевірки.

Перевірка має здійснюватися після повідомлення ВПО. Вони мають зателефонувати або зв’язатися за допомогою іншого доступного засобу.

Упродовж десяти робочих днів з дати винесення такого рішення працівники Нацсоцслужби мають провести фактичну перевірку ВПО.

За поважних причин перевірку можуть відкласти на два тижні.

У разі відсутності переселенця під час проведення перевірки за фактичною адресою проживання/перебування, складуть відповідний акт та повідомлять про необхідність упродовж 14 робочих днів прибути до органу соцзахисту населення за місцем перебування на обліку для ідентифікації.

 Як відновити виплати на проживання

Як зазначається, якщо переселенець протягом 30 календарних днів після перевірки не прибуде в орган соцзахисту населення, він ухвалить рішення про призупинення надання допомоги з наступного місяця.

Тому ВПО мають упродовж місяця для поновлення виплат прибути у відділення соцзахисту населення.

Йдеться про втрату виплат, які у 2024 році надають у такому розмірі:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;
  • для інших осіб — 2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року для частини українців доступна реєстрація на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. В її рамках максимально в "одні руки" можна отримати близько 11 тис. гривень.

Також ми писали, що благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

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