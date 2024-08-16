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Выплаты около 4 тыс. грн — стартовала регистрация на новую помощь

16 августа 2024 13:15
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь в августе — украинцы могут оформить выплаты в около 4 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из регионов возобновили запись в очередь на оформление денежной помощи УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат около 4 тыс. гривен для жителей и переселенцев в Чернигове.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram-канале.

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Кто может получить выплаты в Чернигове

Там отмечают, что заявки на электронную очередь на программу многоцелевой денежной помощи от ООН в Чернигове могут подавать только некоторые категории граждан.

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся в течение последних шести месяцев в пределах страны;
  • граждане, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Также нужно иметь хотя бы один из критериев уязвимости:

  • у семьи только один родитель (отец/мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с престарелыми (от 55 лет);
  • семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несовершеннолетними детьми;
  • семьи с одним/несколькими лицами с особыми потребностями (имеют инвалидность, хронические заболевания).

Заявки можно подавать при особых условиях:

  • если семья не получала пособия от международных организаций;
  • доход менее 5,4 тыс. грн на члена семьи.

Размер финансовой помощи и как получить

Сумма пособия составляет 3,6 тыс. гривен на человека. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

То есть общая сумма, которую получит каждый член семьи, будет составлять 10,8 тыс. гривен.

Изменен адрес пункта регистрации: г. Чернигов, ул. Гетмана Полуботка, 17.

Информационная поддержка и возможность задать вопрос можно по ссылке.

Также работает горячая линия УВКБ ООН: 0800307711.

Что еще стоит знать

Напомним, части граждан Украины местные власти планируют оказать существенную денежную поддержку в подготовке к новому отопительному сезону. В рамках соответствующей программы уязвимые категории населения получат помощь в виде твердого топлива или денег на его покупку.

Также мы писали, что украинцев могут лишить популярной социальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это может произойти по результатам проверки новых адресов, где проживают переселенцы.

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