Виплати у березні — хто і як зможе отримати 3 тис. євро на бізнес

Виплати у 3 тис. євро — кому доступна допомога у березні
Українці, які постраждали через війну, можуть подати заявки на міжнародну грошову допомогу у 3 тис. євро. Йдеться про підприємців, які займаються бджільництвом, виробництвом прикрас, гончарством, керамікою, столярством, а також іншими видами бізнесу.
Про це повідомляють організатори програми.
Хто і як зможе отримати 3 тис. євро
Як зазначається, Міжнародна гуманітарна організація "Help", діяльність якої охоплює більш ніж 20 країн світу та 8 млн людей, запрошує українських громадян долучитися до грантового конкурсу. В його рамках організація надасть для підприємців, які постраждали через війну, фінансову підтримку.
У межах проєкту "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні", гранти зможе отримати бізнес в таких областях:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Проєкт стосується малого та мікробізнесу, що займається: бджільництвом, виробництвом прикрас, гончарством, керамікою, столярство, наданням клінінгових послуг, ландшафтних послуг, фітнес-послуг, послуг з догляду за тваринами, послуг з ремонту.
"Проєкт планує підтримати підприємців, які мають реалістичні та стійкі бізнес-ідеї для відновлення або розвитку своєї економічної діяльності", — йдеться у повідомленні.
Як бізнесу взяти участь у програмі
Всі охочі представники бізнесу повинні встигнути подати заявки до 24 березня 2025 року. Для цього треба заповнити спеціальну онлайн-форму.
У рамках грантової програми передбачена сума допомоги у 3 тис. євро.
"Мікрогрант (грант у грошовому еквіваленті) включає надання цільової благодійної допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів, загальна сума якої становить до 3 тис. євро у грошовому еквіваленті у гривні на момент переказу по курсу НБУ", — додали організатори.
Раніше ми писали, що деякі жителі Херсонської області зможуть отримати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Йдеться про суму у 3,6 тис. грн на тримісячний період.
Також повідомляли, що мешканці Сумщини можуть оформити грошову допомогу у березні 2025 року. Вразливі категорії громадян отримають по 10,8 ти. грн.
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