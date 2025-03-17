Виплати у березні — хто і як зможе отримати 3 тис. євро на бізнес

Купюри євровалюти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які постраждали через війну, можуть подати заявки на міжнародну грошову допомогу у 3 тис. євро. Йдеться про підприємців, які займаються бджільництвом, виробництвом прикрас, гончарством, керамікою, столярством, а також іншими видами бізнесу.

Про це повідомляють організатори програми.

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Як зазначається, Міжнародна гуманітарна організація "Help", діяльність якої охоплює більш ніж 20 країн світу та 8 млн людей, запрошує українських громадян долучитися до грантового конкурсу. В його рамках організація надасть для підприємців, які постраждали через війну, фінансову підтримку.

У межах проєкту "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні", гранти зможе отримати бізнес в таких областях:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Проєкт стосується малого та мікробізнесу, що займається: бджільництвом, виробництвом прикрас, гончарством, керамікою, столярство, наданням клінінгових послуг, ландшафтних послуг, фітнес-послуг, послуг з догляду за тваринами, послуг з ремонту.

"Проєкт планує підтримати підприємців, які мають реалістичні та стійкі бізнес-ідеї для відновлення або розвитку своєї економічної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Як бізнесу взяти участь у програмі

Всі охочі представники бізнесу повинні встигнути подати заявки до 24 березня 2025 року. Для цього треба заповнити спеціальну онлайн-форму.

У рамках грантової програми передбачена сума допомоги у 3 тис. євро.

"Мікрогрант (грант у грошовому еквіваленті) включає надання цільової благодійної допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів, загальна сума якої становить до 3 тис. євро у грошовому еквіваленті у гривні на момент переказу по курсу НБУ", — додали організатори.

Раніше ми писали, що деякі жителі Херсонської області зможуть отримати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Йдеться про суму у 3,6 тис. грн на тримісячний період.

Також повідомляли, що мешканці Сумщини можуть оформити грошову допомогу у березні 2025 року. Вразливі категорії громадян отримають по 10,8 ти. грн.