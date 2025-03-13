Виплати молодим спеціалістам — де надають 60 тис. грн допомоги

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному регіонів України молодим громадянам доступна одноразова адресна грошова допомога. Йдеться про виплати за працевлаштування на деокупованих територіях.

Про це свідчить розпорядження керівника однієї з обласних військових адміністрацій.

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Як зазначається, надає одноразову адресну грошову допомогу молодим спеціалістам Херсонська обласна військова адміністрація. Виплати передбачені за бажання працювати на звільнених від російських окупантів територіях області.

Гроші зможуть отримати громадяни, якщо відповідатимуть наступним критеріям:

молоді люди віком від 16 до 35 років;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;

бажання тривало працювати у деокупованих районах Херсонської області (якщо між молодим спеціалістом та роботодавцем укладено строковий трудовий договір, термін має становити щонайменше два роки).

Як подати заявку на одноразову допомогу

Грошову допомогу нададуть в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, коли було ухвалене рішення про надання такої допомоги.

Як відомо, у 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року — трохи більше 3 тис. грн. Тобто можна розраховувати на близько 60 тис. грн.

Допомогу будуть виплачувати рівними частинами на поточний рахунок отримувача в банку протягом шести місяців з дати ухвалення рішення про її призначення.

Зареєструватися на одноразову грошову допомогу можна, надіславши заяву на е-адресу Херсонської обласної військової адміністрації.

Уточнити деталі можна за такими контактами:

email: uprvsport@ukr.net;

телефон: (066) 807-67-58.

Оголошення. Джерело: Херсонська ОВА

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