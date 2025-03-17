Выплаты в марте — кто и как сможет получить 3 тыс. евро на бизнес

Купюры евровалюты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, пострадавшие из-за войны, могут подать заявки на международную денежную помощь в 3 тыс. евро. Речь идет о предпринимателях, которые занимаются пчеловодством, производством украшений, гончарством, керамикой, столярством, а также другими видами бизнеса.

Об этом сообщают организаторы программы.

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Кто и как сможет получить 3 тыс. евро

Как отмечается, Международная гуманитарная организация "Help", деятельность которой охватывает более чем 20 стран мира и 8 млн человек, приглашает украинских граждан присоединиться к грантовому конкурсу. В его рамках организация предоставит для предпринимателей, пострадавших из-за войны, финансовую поддержку.

По проекту "Укрепление громад и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине", гранты сможет получить бизнес в таких областях:

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Проект касается малого и микробизнеса, занимающегося: пчеловодством, производством украшений, гончарством, керамикой, столярством, предоставлением клининговых услуг, ландшафтных услуг, фитнес-услуг, услуг по уходу за животными, услуг по ремонту.

"Проект планирует поддержать предпринимателей, которые имеют реалистичные и устойчивые бизнес-идеи для восстановления или развития своей экономической деятельности", — говорится в сообщении.

Как бизнесу принять участие в программе

Все желающие представители бизнеса должны успеть подать заявки до 24 марта 2025 года. Для этого надо заполнить специальную онлайн-форму.

В рамках грантовой программы предусмотрена сумма помощи в 3 тыс. евро.

"Микрогрант (грант в денежном эквиваленте) включает предоставление целевой благотворительной помощи на закупку оборудования и материалов, общая сумма которой составляет до 3 тыс. евро в денежном эквиваленте в гривне на момент перевода по курсу НБУ", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что некоторые жители Херсонской области смогут получить помощь от Всемирной продовольственной программы ООН в Украине. Речь идет о сумме в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.

Также сообщали, что жители Сумщины могут оформить денежную помощь в марте 2025 года. Уязвимые категории граждан получат по 10,8 тыс. грн.