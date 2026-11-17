Зруйнований будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві призначення щомісячної грошової допомоги в розмірі 20 000 грн для жителів, чиї оселі були пошкоджені чи зруйновані від російських обстрілів, відбуватиметься по-новому. Громадяни зможуть розраховувати на відповідну підтримку протягом усього періоду, доки житло залишатиметься непридатним для проживання, а не лише перші 12 місяців.

Про це розповіли у пресслужбі столичної мерії, передають Новини.LIVE.

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Детальніше про новий підхід у наданні допомоги у 20 000 грн

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) зазначили, що йдеться про посилення підтримки громадян, які через пошкодження або руйнування житла від російських атак тимчасово відселилися та орендують інше житло.

Зараз таку допомогу гарантують близько 1 700 киянам. Виплати надають у рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" у розмірі 20 000 грн.

Влада ухвалила рішення виплачувати відповідну допомогу не лише упродовж року, а й протягом усього періоду, доки не з'являться умови для повернення до свого житла.

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Громадянам, яким виплати припинили після завершення 12-місячного терміну, а ситуація з житлом не змінилась, необхідно подати запит на їх поновлення.

"Кияни, яким допомогу припинили після завершення річного строку, можуть звернутися для поновлення виплат, якщо їхнє житло досі не відновлене", — йдеться у повідомленні.

Як поновити право на нарахування допомоги

Для відновлення права на нарахування допомоги необхідно подати до районної державної адміністрації відповідну заяву та пакет документів (копії):

акт або витяг з рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пошкодження/руйнування житла через російську агресію та заходів із усунення наслідків;

довідку організації, що обслуговує/управляє житловим фондом (ОСББ, житлово-будівельний кооператив, орган самоорганізації населення тощо), про те, що житло досі непридатне для проживання.

Ситуації, коли виплати можуть остаточно припинити

Як уточнили у КМДА, попри пролонгування дії надання грошової допомоги, передбачені ситуації, коли виплати можуть скасувати. Зокрема, йдеться про такі випадки:

смерть громадянина, який отримував фіндопомогу;

відновлення житла до придатного для проживання стану;

одержання житлового сертифіката за програмою "єВідновлення", отримання права власності/користування іншим житлом;

придбання іншого житла в Києві;

проживання у соціальному житлі;

у разі виїзду за кордон;

перебування на повному держутриманні.

В управлінні соціальної та ветеранської політики районної в місті Києві державної адміністрації проводять консультації щодо призначення або поновлення щомісячної фіндопомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН здійснює збір даних для надання фіндопомоги у Київській області. Звернутися можуть тільки окремі категорії громадян (біженці та ВПО з числа вразливих категорій). У рамках програми можна отримати до 12 300 грн на кожного в родині.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді деякі групи населення можуть отримати ваучери від фонду "Карітас України". Йдеться про надання грошових сертифікатів на реабілітаційне медичне обладнання. Виплати доступні для осіб з інвалідністю, людей похилого віку та багатодітних родин.