Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

17 листопада 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для нарахування грошової допомоги у ще одному українському місті. Звернутися за виплатами на тримісячний період можуть лише окремі категорії громадян.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто і де може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Міжнародна міжурядова організація Об'єднаних Націй продовжує здійснювати порятунок життів під час війни в Україні шляхом надання фінансової підтримки для базових потреб. У пріоритеті на надання допомоги вразливі категорії громадян з числа біженців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У листопаді представники організації працюють у Київській області. Зокрема, нині відкрита реєстрація для жителів міста Обухів.

Звернутися до пунктів збору даних можна, якщо:

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Родини ВПО залишили оселі через загрозу життю, обстріли або обов’язкову евакуацію за останні 45 днів; Переселенці, які перемістилися через війну від 46 днів до шести місяців; Люди, які повернулися у власні домівки після вимушеного переміщення по Україні або з-за кордону за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Основними критеріями відбору для категорій другої та третьої є також:

Дохід не повинен перевищувати 8 300 грн на одного члена родини на місяць;

Враховується близькість до лінії фронту та умови проживання, склад родини;

Наявність вразливості (пенсіонери, люди з інвалідністю тощо).

Люди також можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували подібну допомогу від інших міжнародних організацій чи фондів, однак відтоді минуло понад три місяці.

Де і як відбувається реєстрація на грошову допомогу

Проводить збір даних для виплати грошової допомоги партнер організації — БФ "Право на захист". Він проводиться 17 листопада (вівторок) 2026 року за попереднім записом та живою чергою до 16:00. Адреса: місто Обухів, вул. Київська, 117, Будинок культури.

Громадяни повинні взяти такі документи (оригінали):

Паспорт та податковий номер;

Довідку ВПО/інше підтвердження переміщення;

Свідоцтво про народження дітей;

Банківську картку голови домогосподарства (номер рахунку IBAN);

Документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Важлива присутність усіх членів родини у пункті реєстрації. Водночас для маломобільних людей та дітей до трьох років реєстрація буде можлива за оригіналами документів за наявності меддовідки.

"Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — додали організатори.

ВПО та біженці отримають 10 800 грн або 12 300 грн на кожного в родині залежно від ситуації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді для вразливих категорій громадян доступні ваучери від БФ "Карітас України". Йдеться про грошові сертифікати на купівлю реабілітаційного медобладнання. Кошти доступні для людей з інвалідністю, пенсіонерів та багатодітних родин.

Ще Новини.LIVE писали про те, що родини у Дніпропетровському регіоні можуть отримати грошову допомогу від БФ "Global Empowerment Mission Ukraine". Виплати передбачені для вразливих категорій громадян. Їх виплачуватимуть щокварталу у 2027 році по 2 000 грн. Тобто загалом можна розраховувати на 8 000 грн.