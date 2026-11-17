Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве порядок назначения ежемесячной денежной помощи в размере 20 000 грн жителям, чьи дома были повреждены или разрушены в результате российских обстрелов, изменится. Граждане смогут рассчитывать на соответствующую поддержку в течение всего периода, пока жилье будет оставаться непригодным для проживания, а не только первые 12 месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии, передают Новини.LIVE.

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Подробнее о новом подходе к предоставлению помощи в 20 000 грн

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отметили, что речь идет об усилении поддержки граждан, которые из-за повреждения или разрушения жилья в результате российских атак временно переселились и арендуют другое жилье.

Сейчас такая помощь гарантируется около 1 700 киевлянам. Выплаты предоставляются в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" в размере 20 000 грн.

Власти приняли решение выплачивать соответствующую помощь не только в течение года, но и на протяжении всего периода, пока не появятся условия для возвращения в собственное жилье.

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Гражданам, которым выплаты прекратили после истечения 12-месячного срока, а ситуация с жильем не изменилась, необходимо подать запрос на их возобновление.

"Киевляне, которым помощь прекратили после истечения годового срока, могут обратиться за возобновлением выплат, если их жилье до сих пор не восстановлено", — говорится в сообщении.

Как восстановить право на начисление помощи

Для восстановления права на начисление помощи необходимо подать в районную государственную администрацию соответствующее заявление и пакет документов (копии):

акт или выписка из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о повреждении/разрушении жилья в результате российской агрессии и мерах по устранению последствий;

справку организации, обслуживающей/управляющей жилищным фондом (ОСМД, жилищно-строительный кооператив, орган самоорганизации населения и т. п.), о том, что жилье до сих пор непригодно для проживания.

Ситуации, при которых выплаты могут быть окончательно прекращены

Как уточнили в КГГА, несмотря на продление срока предоставления денежной помощи, предусмотрены ситуации, когда выплаты могут быть отменены. В частности, речь идет о следующих случаях:

смерть гражданина, получавшего финансовую помощь;

восстановление жилья до состояния, пригодного для проживания;

получение жилищного сертификата по программе "єВідновлення", права собственности/пользования другим жильем;

приобретение другого жилья в Киеве;

проживание в социальном жилье;

в случае выезда за границу;

пребывание на полном государственном содержании.

В управлении социальной и ветеранской политики районной в городе Киеве государственной администрации проводятся консультации по вопросам назначения или возобновления ежемесячной финансовой помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН осуществляет сбор данных для предоставления финансовой помощи в Киевской области. Обратиться могут только отдельные категории граждан (беженцы и ВПЛ из числа уязвимых категорий). В рамках программы можно получить до 12 300 грн на каждого члена семьи.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре некоторые группы населения могут получить ваучеры от фонда "Каритас Украины". Речь идет о предоставлении денежных сертификатов на реабилитационное медицинское оборудование. Выплаты доступны для людей с инвалидностью, пожилых людей и многодетных семей.