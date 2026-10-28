Жінка з дитиною на руках. Фото: Magnific

У 2026 році у столиці України міжнародна організація ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), що займається захистом прав та інтересів дітей у світі, надасть додаткову грошову допомогу на підготовку до зимового періоду та придбання необхідних речей деяким родинам. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку тих, хто виховує дітей з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, передають Новини.LIVE.

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ЮНІСЕФ надасть допомогу родинам із дітьми на зиму

Як зазначається, йдеться про допомогу у підготовці до опалювального періоду 2026-2027 років та додаткову підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю.

У зв'язку з цим у столичній мерії відбулася зустріч із командою ЮНІСЕФ. Під час неї вирішили, що центри соцслужб оцінять потреби таких родин, насамперед тих, де виховуються діти з інвалідністю підгрупи А, а також діти з інвалідністю першої групи.

Окрему увагу приділили районам, які минулої зими постраждали через російські обстріли теплоелектроцентралей.

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У КМДА зауважили, що для родин, які доглядають за дітьми з інвалідністю, підготовка до зимового сезону може вимагати додаткових фінансових ресурсів і підтримки.

Очікується, що у межах співпраці ЮНІСЕФ залучить ще 45 кейс-менеджерів, які почнуть працювати із родинами для визначення їхніх індивідуальних потреб, щоб з’ясувати, яку саме допомогу потрібно надати.

Після оцінки ЮНІСЕФ надасть матеріальну підтримку на купівлю необхідних речей для київських родин, які найбільше цього потребуватимуть. Спрямування допомоги визначатимуть з урахуванням конкретної ситуації кожного заявника.

Яка ще буде доступна допомога ЮНІСЕФ у 2026 році

Також у 2026 році організація надає фіндопомогу на зиму у сумі 19 400 грн через Пенсійний фонд родинам, які проживають у межах 0-20 км від лінії фронту в таких областях: Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська або Запорізька.

Окрім того, передбачається надання багатоцільової допомоги після обстрілів та евакуації. Виплати отримають родини, які безпосередньо постраждали від війни. Кожен отримає по 12 300 грн. Претендентів визначать у співпраці з місцевою владою.

Також ЮНІСЕФ надаватиме екстрену фіндопомогу. Її отримають родини з дітьми, які постраждали через атаки, якщо є поранені або хтось загинув. Розмір допомоги — 16 700 грн.

Окрім того, передбачається нарахування виплат у кризових ситуаціях, коли відсутня електроенергія, опалення чи водопостачання. Розмір екстрених виплат становитиме 4 100 грн. Допомогу надаватимуть через місцеві органи соціального захисту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що внутрішні переселенці, які прибули в громади Харківської області з окупованих територій/з зони бойових дій, та місцеві мешканці отримають допомогу від міжнародних донорів та фондів: Howard G. Baffet Foundation та GEM inc. Виплати передбачені особам з інвалідністю, батькам дітей, у яких є група інвалідності, та багатодітним родинам.

Ще Новини.LIVE писали, що UNHCR Ukraine надає фінансову допомогу у місті Кривий Ріг. Зокрема, виплати передбачені для громадян, які постраждали від обстрілів. Кошти отримають люди, які евакуювалися, а розмір фіндопомоги стартуватиме з суми 10 800 грн.