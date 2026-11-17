Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року вразливі категорії населення можуть отримати від місцевого осередку благодійного фонду "Карітас України" допомогу у вигляді грошових ваучерів. Виплати, які будуть доступні людям з інвалідністю I-II груп, пенсіонерам та багатодітним родинам, можна буде спрямувати на купівлю реабілітаційної медичної техніки.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію фонду.

Реклама

Де доступні грошові ваучери від Карітас

За інформацією організаторів, йдеться про реалізацію проєкту "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності. VITAL", що підтримується "Карітас України" за фінансування Італійського співробітництва. У його рамках жителі міста Харків, які за медичними показаннями потребують реабілітаційного обладнання, отримають фінансову допомогу.

Згідно з умовами ініціативи, передбачається надання ваучерів номіналом 3 000 грн на придбання необхідних засобів реабілітації. Ваучер можна буде використати повністю чи частково.

Хто отримає допомогу від Карітас

Долучитися до програми зможуть громадяни, яким потрібна медична техніка чи обладнання, а самі мають одну з вразливостей:

Читайте також:

Люди з інвалідністю першої-другої групи, а також громадяни з інвалідністю з дитинства; Вагітні жінки та матері, які годують, жінки з дітьми віком до трьох років; Одинокі матері, батьки або опікуни неповнолітніх дітей; Багатодітні родини зі щонайменше трьома неповнолітніми дітьми; Самотні люди віком від 55 років.

Ваучери можна буде спрямувати на купівлю засобів реабілітації: слухові апарати, ортези, корсети, ходунки, милиці, крісла колісні, протипролежневі матраци, ортопедичні устілки, інше медобладнання.

Як подати заявку для отримання грошового ваучера

Для участі у проєкті від БФ "Карітас Харків" громадяни повинні заповнити онлайн-форму, в якій потрібно вказати інформацію про себе.

Після цього надійде дзвінок від соцпрацівника, який розповість про подальші дії та, за відповідності умовам проєкту, запросить в офіс для остаточної реєстрації.

"Звертаємо увагу: кількість ваучерів обмежена. Заповнення онлайн-форми є попереднім етапом відбору та не гарантує отримання допомоги", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді у Дніпропетровській області родини з дітьми отримають від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) підтримку. За новою програмою домогосподарствам нададуть гуманітарну допомогу. Також передбачені інші форми підтримки.

Ще Новини.LIVE писали про те, що UNHCR Ukraine надасть громадянам похилого віку, особам з групою інвалідністю та хронічними захворюваннями грошову допомогу. Організація працюватиме на західній Україні та надасть кожному в родині по 10 800 грн чи 12 300 грн.