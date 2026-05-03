Грошове забезпечення в ЗСУ: чи може військовий отримувати виплати на картку дружини

Військові на вулиці, людина з карткою в руках біля банкомату. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Грошове забезпечення військовослужбовців є важливою складовою їх соціального захисту. Водночас у багатьох виникає практичне питання щодо того, чи можна отримувати ці виплати не на власний рахунок, а, наприклад, на банківську картку дружини. Така ситуація може бути зумовлена різними обставинами — від служби в зоні бойових дій до зручності управління сімейним бюджетом.

Чи може військовий отримувати виплати на картку дружини, розповідають Новини.LIVE з посиланням на фахівців ресурсу "Юридичний Гончаренко центр".

На які картки можна отримувати ГЗ

Грошове забезпечення військовослужбовця нараховується безпосередньо захиснику на картку, адже це є його особистою виплатою.

Такі норми передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та відомчими порядками фінансового забезпечення.

Цей документ, як зазначають юристи, не містить прямої норми, яка б передбачала обов’язкове перерахування грошового забезпечення на картку дружини.

Читайте також:

Водночас на практиці деякі військові частини можуть приймати заяви захисників про зміну реквізитів для зарахування коштів або оформлення виплат через уповноважених осіб. Але це можливо лише у випадках, коли такий варіант передбачений внутрішніми фінансовими процедурами.

Скільки отримують військовослужбовці у травні 2026 року

Захисники з досвідом служби до одного року на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу отримують щонайменше 20 130,05 грн на місяць без урахування додаткових надбавок і премій.

Доплати можуть становити 30 000-100 000 грн залежно від місця служби та складності виконуваних завдань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Раді анонсували важливі зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Очікується рішення про перегляд мотивації для чинних військовослужбовців. Зокрема це стосується захисників, які виконують завдання в зоні бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що Міноборони зараз проводить аудит грошового забезпечення в ЗСУ. Відомство розглядає можливість переходу на диференційовані виплати військовослужбовцям. Також запланований перехід на контрактну систему у війську.