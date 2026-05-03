Грошове забезпечення в ЗСУ: чи може військовий отримувати виплати на картку дружини

Головна Фінанси Грошове забезпечення військових: чи можна отримувати на картку дружини

Грошове забезпечення військових: чи можна отримувати на картку дружини

Дата публікації: 3 травня 2026 19:34
Військові на вулиці, людина з карткою в руках біля банкомату. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Грошове забезпечення військовослужбовців є важливою складовою їх соціального захисту. Водночас у багатьох виникає практичне питання щодо того, чи можна отримувати ці виплати не на власний рахунок, а, наприклад, на банківську картку дружини. Така ситуація може бути зумовлена різними обставинами — від служби в зоні бойових дій до зручності управління сімейним бюджетом.

Чи може військовий отримувати виплати на картку дружини, розповідають Новини.LIVE з посиланням на фахівців ресурсу "Юридичний Гончаренко центр".

На які картки можна отримувати ГЗ 

Грошове забезпечення військовослужбовця нараховується безпосередньо захиснику на картку, адже це є його особистою виплатою.

Такі норми передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та відомчими порядками фінансового забезпечення.

Цей документ, як зазначають юристи, не містить прямої норми, яка б передбачала обов’язкове перерахування грошового забезпечення на картку дружини.

Водночас на практиці деякі військові частини можуть приймати заяви захисників про зміну реквізитів для зарахування коштів або оформлення виплат через уповноважених осіб. Але це можливо лише у випадках, коли такий варіант передбачений внутрішніми фінансовими процедурами.

Скільки отримують військовослужбовці у травні 2026 року

Захисники з досвідом служби до одного року на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу отримують щонайменше 20 130,05 грн на місяць без урахування додаткових надбавок і премій.

Доплати можуть становити 30 000-100 000 грн залежно від місця служби та складності виконуваних завдань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Раді анонсували важливі зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Очікується рішення про перегляд мотивації для чинних військовослужбовців. Зокрема це стосується захисників, які виконують завдання в зоні бойових дій. 

Також Новини.LIVE писали, що Міноборони зараз проводить аудит грошового забезпечення в ЗСУ. Відомство розглядає можливість переходу на диференційовані виплати військовослужбовцям. Також запланований перехід на контрактну систему у війську. 

банківські карти грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
