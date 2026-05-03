Грошове забезпечення в ЗСУ: чи може військовий отримувати виплати на картку дружини

Грошове забезпечення військових: чи можна отримувати на картку дружини
Грошове забезпечення військовослужбовців є важливою складовою їх соціального захисту. Водночас у багатьох виникає практичне питання щодо того, чи можна отримувати ці виплати не на власний рахунок, а, наприклад, на банківську картку дружини. Така ситуація може бути зумовлена різними обставинами — від служби в зоні бойових дій до зручності управління сімейним бюджетом.
Чи може військовий отримувати виплати на картку дружини, розповідають Новини.LIVE з посиланням на фахівців ресурсу "Юридичний Гончаренко центр".
На які картки можна отримувати ГЗ
Грошове забезпечення військовослужбовця нараховується безпосередньо захиснику на картку, адже це є його особистою виплатою.
Такі норми передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та відомчими порядками фінансового забезпечення.
Цей документ, як зазначають юристи, не містить прямої норми, яка б передбачала обов’язкове перерахування грошового забезпечення на картку дружини.
Водночас на практиці деякі військові частини можуть приймати заяви захисників про зміну реквізитів для зарахування коштів або оформлення виплат через уповноважених осіб. Але це можливо лише у випадках, коли такий варіант передбачений внутрішніми фінансовими процедурами.
Скільки отримують військовослужбовці у травні 2026 року
Захисники з досвідом служби до одного року на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу отримують щонайменше 20 130,05 грн на місяць без урахування додаткових надбавок і премій.
Доплати можуть становити 30 000-100 000 грн залежно від місця служби та складності виконуваних завдань.
