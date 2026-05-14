Підвищення виплат військовим: нардеп оприлюднив проєкт постанови з новими сумами

Українські військові, банківська картка, гроші.

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив проєкт постанови про підвищення додаткових виплат українським військовослужбовцям. Документ ще не ухвалений, але саме над ним наразі працює уряд.

Відповідний допис нардеп опублікував у Telegram.

Скільки планують доплачувати військовим

Документ, який, за словами Гончаренка, наразі розглядає уряд, пропонує установити, що військовослужбовцям, які проходять військову службу у Збройних Силах та Національній гвардії під час дії воєнного стану, виплачуватимуть:

100 000 грн — за участь у бойових діях в тому числі на тимчасово окупованих територіях, на територіях між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора (з розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях);

170 000 грн — одноразова винагорода за виконання бойових (спеціальних) завдань під час ведення бойових дій в складі військової частини (підрозділу, зокрема зведеного) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до взводного опорного пункту;

25 000 грн — за знищення живої сили противника (за кожного знищеного військового противника у стрілецькому та рукопашному бою, за умови підтвердження відповідною відеофіксацією);

250 000 грн — за взяття в полон противника;

20 000 грн в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі відновлення (повернення) позицій (будівель, споруд), захоплених інфільтрованими групами (підрозділами) противника, у глибині оборони своїх військ;

40 000 гривень в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій (будівель, споруд) безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника.

Загальна сума виплат за ведення штурмових дій не може перевищувати 460 000 гривень на місяць.

Військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на пунктах управління органів військового управління, а також на пунктах управління бригад, центрів, полків, зведених підрозділів, батальйонів та загонів, з яких здійснюється управління військовими частинами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, крім військовослужбовців підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування, що входять до зазначених вище пунктів управління пропонують виплачувати додаткову винагороду у розмірі 50 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань.

Для усіх інших категорій військовослужбовців, які не зазначені вище, додаткова винагорода становитиме 30 000 гривень в розрахунку на місяць.







Які ще зміни плануються

Документ також передбачає, що військовослужбовцям після виконання ними бойових або спеціальних завдань на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання таких завдань військовою частиною/підрозділом, зокрема зведеним, першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, за рішенням командира військової частини та з урахуванням оперативної обстановки, надається час для відпочинку з розрахунку 1 день відпочинку за кожні 2 дні виконання таких завдань.

У разі ухвалення передбачені цією постановою зміни почнуть діяти з 1 червня 2026 року.

