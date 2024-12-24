Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Виплати соцстрахування зростуть на 8 тис. грн — деталі arrow

Виплати соцстрахування зростуть на 8 тис. грн — деталі

24 грудня 2024 13:07
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати соцстрахування — у Мінсоцполітики анонсували зміни у 2025 році
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2025 році очікується реалізація реформи соціального страхування, яка передбачає зростання розміру деяких виплат. При цьому вона не торкнеться груп інвалідності та механізму встановлення інвалідності.

Про це розповіла заступниця глави Міністерства соціальної політики Дарія Марчак під час телемарафону.

Читайте також:

Які зміни передбачає реформа соцстрахування

Представниця відомства зазначила, що Міністерство соцполітики планує забезпечити підтримкою людей, які отримали травму або зіштовхнулась з важкими хворобами, що характеризуватиметься:

  • оперативністю;
  • зручністю;
  • комплексністю.

Очікується посилення підтримки таким особам, особливо ветеранам. Водночас, жодних змін не передбачається щодо:

  • груп інвалідності;
  • процедури встановлення інвалідності.

За словами Марчак, механізм встановлення інвалідності для людей буде незмінним, адже залишається на боці медичної системи.

Що буде зі страховими виплатами

Усі громадяни, у яких є встановлена інвалідність, надалі отримуватимуть всі виплати та пенсії, призначені чинним законодавством.

"Зміни після ухвалення законопроєкту будуть стосуватися тих людей, які через травмування, професійне чи загальне захворювання втратили можливості працювати, починаючи з січня 2026 року", — пояснила заступниця глави міністерства.

Очікується, що максимальний розмір щомісячної страхової виплати (у разі нещасного випадку на виробництві) зросте до п'яти мінімальних заробітних плат — 40 тис. гривень. Зараз така виплата становить 32 тис. грн.

При цьому лікарняний буде оплачуватися довший термін — до 14 місяців, оскільки деякі хвороби можуть потребувати більшого часу для лікування та відновлення людини.

Для громадян, які не зможуть швидко повернутись до роботи, надання допомоги з безробіття та підтримка Держцентру зайнятості триватиме до самого працевлаштування.

Також ми писали, що уряд запровадив програму, в рамках якої малозабезпечені сім'ї та ВПО з дітьми (дорослі з інвалідністю першої групи), зможуть отримати допомогу в 6,5 тис. гривень. Кошти можна витратити на товари, необхідні на зимовий період.

Також повідомлялося, що Червоний Хрест України надає для громадян допомогу. Зокрема, ВПО можуть отримати як фінансову, так і психологічну підтримку.

виплати фінансова допомога Мінсоцполітики матеріальна допомога соцвиплати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:23 Центр Одеси лишився без води на Святвечір — адреси бюветів

13:20 Знищення окупантів — Сирський опублікував ефектне відео

Ексклюзив

13:11 Зниження мобілізаційного віку до 18 років, — реакція ВР

13:07 Виплати соцстрахування зростуть на 8 тис. грн — деталі

13:03 У Курській області українські військові встановили ялинку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:01 ТОП-клуб з росіянином у складі розпочав переговори щодо Забарного

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

12:59 Знаменитий одеський будинок залишається без захисту — що відомо

12:59 Українські воїни взяли в полон 11 окупантів — відео

12:59 Харків'янина покарав суд за радянську пропаганду у Facebook

13:23 Центр Одеси лишився без води на Святвечір — адреси бюветів

13:20 Знищення окупантів — Сирський опублікував ефектне відео

Ексклюзив

13:11 Зниження мобілізаційного віку до 18 років, — реакція ВР

13:07 Виплати соцстрахування зростуть на 8 тис. грн — деталі

13:03 У Курській області українські військові встановили ялинку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:01 ТОП-клуб з росіянином у складі розпочав переговори щодо Забарного

12:59 Знаменитий одеський будинок залишається без захисту — що відомо

12:59 Українські воїни взяли в полон 11 окупантів — відео

12:59 Харків'янина покарав суд за радянську пропаганду у Facebook

12:51 Штайнмаєр звернувся до німців щодо дострокових виборів

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні