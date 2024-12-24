Виплати соцстрахування — у Мінсоцполітики анонсували зміни у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році очікується реалізація реформи соціального страхування, яка передбачає зростання розміру деяких виплат. При цьому вона не торкнеться груп інвалідності та механізму встановлення інвалідності.

Про це розповіла заступниця глави Міністерства соціальної політики Дарія Марчак під час телемарафону.

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Представниця відомства зазначила, що Міністерство соцполітики планує забезпечити підтримкою людей, які отримали травму або зіштовхнулась з важкими хворобами, що характеризуватиметься:

оперативністю;

зручністю;

комплексністю.

Очікується посилення підтримки таким особам, особливо ветеранам. Водночас, жодних змін не передбачається щодо:

груп інвалідності;

процедури встановлення інвалідності.

За словами Марчак, механізм встановлення інвалідності для людей буде незмінним, адже залишається на боці медичної системи.

Що буде зі страховими виплатами

Усі громадяни, у яких є встановлена інвалідність, надалі отримуватимуть всі виплати та пенсії, призначені чинним законодавством.

"Зміни після ухвалення законопроєкту будуть стосуватися тих людей, які через травмування, професійне чи загальне захворювання втратили можливості працювати, починаючи з січня 2026 року", — пояснила заступниця глави міністерства.

Очікується, що максимальний розмір щомісячної страхової виплати (у разі нещасного випадку на виробництві) зросте до п'яти мінімальних заробітних плат — 40 тис. гривень. Зараз така виплата становить 32 тис. грн.

При цьому лікарняний буде оплачуватися довший термін — до 14 місяців, оскільки деякі хвороби можуть потребувати більшого часу для лікування та відновлення людини.

Для громадян, які не зможуть швидко повернутись до роботи, надання допомоги з безробіття та підтримка Держцентру зайнятості триватиме до самого працевлаштування.

Також ми писали, що уряд запровадив програму, в рамках якої малозабезпечені сім'ї та ВПО з дітьми (дорослі з інвалідністю першої групи), зможуть отримати допомогу в 6,5 тис. гривень. Кошти можна витратити на товари, необхідні на зимовий період.

Також повідомлялося, що Червоний Хрест України надає для громадян допомогу. Зокрема, ВПО можуть отримати як фінансову, так і психологічну підтримку.