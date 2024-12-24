Выплаты соцстрахования — в Минсоцполитики анонсировали изменения в 2025 году

Выплаты соцстрахования вырастут на 8 тыс. грн — детали
В Украине в 2025 году ожидается реализация реформы социального страхования, предполагающая увеличение размера некоторых выплат. При этом она не затронет группы инвалидности и механизм установления инвалидности.
Об этом рассказала заместитель главы Министерства социальной политики Дария Марчак во время телемарафона.
Какие изменения предполагает реформа соцстрахования
Представитель ведомства отметила, что Министерство соцполитики планирует обеспечить поддержкой людей, получивших травму или столкнувшихся с тяжелыми болезнями, которую будет характеризовать:
- оперативность;
- удобство;
- комплексность.
Ожидается усиление поддержки таким лицам, особенно ветеранам. В то же время, никаких изменений не предусматривается для:
- групп инвалидности;
- процедуры установления инвалидности
По словам Марчак, механизм установления инвалидности для людей будет неизменным, ведь остается на стороне медицинской системы.
Что будет со страховыми выплатами
Все граждане, у которых установлена инвалидность, в дальнейшем будут получать все выплаты и пенсии, назначенные действующим законодательством.
"Изменения после принятия законопроекта будут касаться тех людей, которые из-за травмирования, профессионального или общего заболевания потеряли возможности работать, начиная с января 2026 года", — пояснила заместитель главы министерства.
Ожидается, что максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (в случае несчастного случая на производстве) вырастет до пяти минимальных заработных плат — 40 тыс. гривен. Сейчас такая выплата составляет 32 тыс. грн.
При этом больничный будет оплачиваться более длительный срок — до 14 месяцев, поскольку некоторые болезни могут потребовать большего времени для лечения и восстановления человека.
Для граждан, которые не смогут быстро вернуться к работе, помощь по безработице и поддержка Госцентра занятости будет продолжаться до самого трудоустройства.
Также мы писали, что правительство ввело программу, в рамках которой малообеспеченные семьи и ВПЛ с детьми (взрослые с инвалидностью первой группы) смогут получить помощь в 6,5 тыс. гривен. Средства можно потратить на товары, необходимые на зимний период.
Также сообщалось, что Красный Крест Украины оказывает для граждан помощь. В частности, ВПЛ могут получить как финансовую, так и психологическую поддержку.
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