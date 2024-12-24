Выплаты соцстрахования — в Минсоцполитики анонсировали изменения в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году ожидается реализация реформы социального страхования, предполагающая увеличение размера некоторых выплат. При этом она не затронет группы инвалидности и механизм установления инвалидности.

Об этом рассказала заместитель главы Министерства социальной политики Дария Марчак во время телемарафона.

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Представитель ведомства отметила, что Министерство соцполитики планирует обеспечить поддержкой людей, получивших травму или столкнувшихся с тяжелыми болезнями, которую будет характеризовать:

оперативность;

удобство;

комплексность.

Ожидается усиление поддержки таким лицам, особенно ветеранам. В то же время, никаких изменений не предусматривается для:

групп инвалидности;

процедуры установления инвалидности

По словам Марчак, механизм установления инвалидности для людей будет неизменным, ведь остается на стороне медицинской системы.

Что будет со страховыми выплатами

Все граждане, у которых установлена инвалидность, в дальнейшем будут получать все выплаты и пенсии, назначенные действующим законодательством.

"Изменения после принятия законопроекта будут касаться тех людей, которые из-за травмирования, профессионального или общего заболевания потеряли возможности работать, начиная с января 2026 года", — пояснила заместитель главы министерства.

Ожидается, что максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (в случае несчастного случая на производстве) вырастет до пяти минимальных заработных плат — 40 тыс. гривен. Сейчас такая выплата составляет 32 тыс. грн.

При этом больничный будет оплачиваться более длительный срок — до 14 месяцев, поскольку некоторые болезни могут потребовать большего времени для лечения и восстановления человека.

Для граждан, которые не смогут быстро вернуться к работе, помощь по безработице и поддержка Госцентра занятости будет продолжаться до самого трудоустройства.

Также мы писали, что правительство ввело программу, в рамках которой малообеспеченные семьи и ВПЛ с детьми (взрослые с инвалидностью первой группы) смогут получить помощь в 6,5 тыс. гривен. Средства можно потратить на товары, необходимые на зимний период.

Также сообщалось, что Красный Крест Украины оказывает для граждан помощь. В частности, ВПЛ могут получить как финансовую, так и психологическую поддержку.