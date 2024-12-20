Реформа соцстрахування у 2025 році — кому збільшать виплати до 40 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд готує реформу системи соціального страхування в Україні, що передбачає посилену підтримку вразливих категорій осіб. Зокрема, очікується суттєве підвищення розміру деяких виплат.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Детальніше про реформування системи соцстрахування

У Міністерстві повідомили, що триває підготовка проєкту закону про реформування системи соцстрахування до другого читання. Воно передбачає створення сучасної системи підтримки, що даватиме змогу людям, які отримали травми чи хвороби, мати доступ до фінансової допомоги, можливості для повернення до повноцінного життя.

Документ передбачає:

збереження статусу інвалідності та всіх колишніх груп інвалідності;

для осіб з інвалідністю, потерпілих від нещасного випадку збережеться право на виплати на весь час дії такого статусу;

у разі надання безстрокової інвалідності або ступеня втрати працездатності, виплати будуть довічні.

Які очікуються зміни у страхових виплатах

У відомстві зазначили, що документ передбачає деякі зміни. Вони покликані підвищити розмір допомоги. А саме:

щомісячну страхову виплату у разі нещасного випадку на виробництві збільшать до п'яти мінімальних зарплат — 40 тис. грн (зараз платять по 32 тис. грн);

лікарняний оплачуватимуть до 14 місяців, щоб у випадку важких травм чи захворюваннях було більше часу на відновлення;

для осіб із частковою працездатністю будуть зняті обмеження у три місяці у виплатах допомоги з безробіття, оскільки пошук роботи може зайняти більше часу. Збільшиться термін, протягом якого держава надаватиме кошти.

Також реформа змінить підхід до підтримки ветеранів, надавши допомогу під час всіх етапів: під час лікування, після його завершення та у процесі пошуку роботи.

Військові, які звільнилися через поранення, зможуть отримувати лікарняні у 100% грошового забезпечення (без бойових доплат) протягом всього періоду лікування.

Ветеранам, які шукають роботу, надаватимуть фінансову допомогу. Тим, хто скористається послугами Служби зайнятості, нададуть не менше 50% грошового забезпечення на весь час такого пошуку.

Нагадаємо, соцвиплати, які надають українцям, залежать від двох показників: прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Наступного року вони залишаться на рівні попереднього.

Також ми писали, що багатодітні сім'ї можуть отримувати щомісяця виплати на третю та кожну наступну малолітню дитину. Для цього необхідно звернутися до органів соцзахисту населення з пакетом документів.