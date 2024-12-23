Допомога від Червоного Хреста — як і хто може подати заявку

Працівник Червоного Хреста обіймає жінку. Фото: redcross.org.ua

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати від Червоного Хреста України фінансову допомогу. Також українцям роздають продуктові та гігієнічні набори.

Про це інформує пресслужба "Спілки волонтерів Харкова" у Telegram.

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Допомога для ВПО від Червоного Хреста України

"Червоний Хрест України надає для ВПО різноманітну допомогу: від фінансової підтримки до гуманітарної та психологічної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Так, окрім грошової допомоги, внутрішнім переселенцям доступна гуманітарна допомога. Її надають у вигляді:

продуктових наборів;

засобів гігієни та памперсів;

теплого одягу та ковдр.

У пресслужбі зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Червоний Хрест України передав областям понад 12,353 мільйона продуктових та гігієнічних наборів.

"Щодня, співробітники та волонтери в логістичних центрах приймають, формують та розподіляють на регіони сотні тон вантажу, який містить продукти, гігієнічні товари, лікарські засоби, воду, постільну білизну та інші необхідні речі", — наголошують у Товаристві.

Карта. Джерело: Червоний Хрест





Також психологи допомагають всім, хто цього потребує. Так, працюють мобільні медичні бригади, які виїжджають навіть у важкодоступні місця.

Як подати заявку на допомогу

Для того, щоб отримати фінансову, гуманітарну чи психологічну допомогу, необхідно звернутися у найближчий гуманітарний центр Червоного Хреста або слідкувати за оголошеннями на офіційному сайті та сторінках організації у соціальних мережах. Зокрема, можна:

зареєструватися через платформу "Дія", інші офіційні канали (в разі оголошення нової хвилі реєстрації);

звернутися до місцевого відділення Червоного Хреста.

Знайти найближчий центр допомоги громадяни можуть:

відвідавши офіційний сайт Червоного Хреста України за посиланням;

зателефонувавши на гарячу лінію: 0 800 331 800.

Нагадаємо, переселенці, у яких є малолітні діти, до кінця року отримають допомогу за програмою "Тепла зима". Однак, декому доведеться повернути кошти.

Також ми писали, до кінця 2024 року вразливим категоріям громадян доступна допомога від UNICEF. Максимально за програмою можна отримати до 54 тис. гривень.