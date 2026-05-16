Виплати при усиновленні дитини: як отримати допомогу у 2026 році

Попри війну та фінансові труднощі, українські родини продовжують усиновлювати дітей і брати на себе відповідальність за їхнє майбутнє. Держава для таких сімей передбачила окрему грошову допомогу. Однак отримати її можна лише за дотримання чітких строків та правил.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповідає, коли саме потрібно звернутися, щоб не втратити право на виплату.

Коли подавати заяву на допомогу

Звернутися за державною допомогою потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після того, як рішення суду про усиновлення набрало законної сили.

Наприклад, якщо судове рішення почало діяти у червні 2025 року, оформити допомогу можна до завершення червня 2026 року. Якщо пропустити цей термін, право на виплату можуть втратити.

Виплати призначені для громадян України, які постійно живуть вдома та прийняли в родину дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування. Якщо ви усиновили малюка як подружжя, то самі обираєте, на чиє ім'я відкривати рахунок і оформлювати документи.

Ця допомога є окремою виплатою — вона не скасовує інші соціальні пільги, на які може претендувати ваша родина. Єдине виключення: гроші не дають, якщо один із подружжя просто усиновлює дитину іншого (наприклад, дитину дружини від першого шлюбу).

Як оформити допомогу при усиновленні

Для оформлення допомоги необхідно підготувати стандартний пакет документів:

заяву встановленої форми;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

нове свідоцтво про народження дитини;

судове рішення про усиновлення.

Усі документи мають бути оформлені після внесення змін до актового запису дитини.

Подати заяву можна одразу кількома способами. Найчастіше українці звертаються до сервісних центрів Пенсійного фонду або через застосунок Дія.

Також документи приймають через вебпортал ПФУ, ЦНАПи, органи місцевого самоврядування та навіть поштою. Це дозволяє оформити виплату навіть тим родинам, які перебувають далеко від великих міст або тимчасово змінили місце проживання через війну.

