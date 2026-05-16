Главная Финансы Выплаты при усыновлении ребенка: в какие сроки можно получить помощь

Дата публикации 16 мая 2026 08:30
Выплаты при усыновлении ребенка: как получить помощь в 2026 году
Семья с ребенком, документы и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на войну и финансовые трудности, украинские семьи продолжают усыновлять детей и брать на себя ответственность за их будущее. Государство для таких семей предусмотрело отдельную денежную помощь. Однако получить ее можно только при соблюдении четких сроков и правил.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказывает, когда именно нужно обратиться, чтобы не потерять право на выплату.

Когда подавать заявление на помощь

Обратиться за государственной помощью нужно не позднее чем через 12 месяцев после того, как решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

Например, если судебное решение начало действовать в июне 2025 года, оформить помощь можно до завершения июня 2026 года. Если пропустить этот срок, право на выплату могут потерять.

Выплаты предназначены для граждан Украины, которые постоянно живут дома и приняли в семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки. Если вы усыновили малыша как супруги, то сами выбираете, на чье имя открывать счет и оформлять документы.

Эта помощь является отдельной выплатой — она не отменяет другие социальные льготы, на которые может претендовать ваша семья. Единственное исключение: деньги не дают, если один из супругов просто усыновляет ребенка другого (например, ребенка жены от первого брака).

Как оформить пособие при усыновлении

Для оформления пособия необходимо подготовить стандартный пакет документов:

  • заявление установленной формы;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • новое свидетельство о рождении ребенка;
  • судебное решение об усыновлении.

Все документы должны быть оформлены после внесения изменений в актовую запись ребенка.

Подать заявление можно сразу несколькими способами. Чаще всего украинцы обращаются в сервисные центры Пенсионного фонда или через приложение "Дія".

Также документы принимают через веб-портал ПФУ, ЦПАУ, органы местного самоуправления и даже по почте. Это позволяет оформить выплату даже тем семьям, которые находятся далеко от крупных городов или временно сменили место жительства из-за войны.

Как сообщали Новини.LIVE, Детский фонд ООН (UNICEF) запустил в Украине программу финансовой поддержки, в рамках которой семьи смогут получить по 6 500 гривен. Эти средства предоставляются без целевых ограничений, поэтому родители имеют право самостоятельно решать, на какие именно потребности малышей их направить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что благодаря финансированию от Госдепа США, переселенцы, которые только что выехали из опасных зон, имеют возможность оформить финансовую поддержку от "Каритас". В мае благотворители проводят регистрацию заявок для эвакуированных семей в пределах отдельного региона.

усыновление ребенка денежная помощь денежные выплаты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
