Выплаты при усыновлении ребенка: как получить помощь в 2026 году

Несмотря на войну и финансовые трудности, украинские семьи продолжают усыновлять детей и брать на себя ответственность за их будущее. Государство для таких семей предусмотрело отдельную денежную помощь. Однако получить ее можно только при соблюдении четких сроков и правил.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказывает, когда именно нужно обратиться, чтобы не потерять право на выплату.

Когда подавать заявление на помощь

Обратиться за государственной помощью нужно не позднее чем через 12 месяцев после того, как решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

Например, если судебное решение начало действовать в июне 2025 года, оформить помощь можно до завершения июня 2026 года. Если пропустить этот срок, право на выплату могут потерять.

Выплаты предназначены для граждан Украины, которые постоянно живут дома и приняли в семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки. Если вы усыновили малыша как супруги, то сами выбираете, на чье имя открывать счет и оформлять документы.

Эта помощь является отдельной выплатой — она не отменяет другие социальные льготы, на которые может претендовать ваша семья. Единственное исключение: деньги не дают, если один из супругов просто усыновляет ребенка другого (например, ребенка жены от первого брака).

Как оформить пособие при усыновлении

Для оформления пособия необходимо подготовить стандартный пакет документов:

заявление установленной формы;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

новое свидетельство о рождении ребенка;

судебное решение об усыновлении.

Все документы должны быть оформлены после внесения изменений в актовую запись ребенка.

Подать заявление можно сразу несколькими способами. Чаще всего украинцы обращаются в сервисные центры Пенсионного фонда или через приложение "Дія".

Также документы принимают через веб-портал ПФУ, ЦПАУ, органы местного самоуправления и даже по почте. Это позволяет оформить выплату даже тем семьям, которые находятся далеко от крупных городов или временно сменили место жительства из-за войны.

