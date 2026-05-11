Виплати для родин від США: кому і де доступна грошова допомога у 12 300 грн

У травні 2026 року жителі однієї з областей можуть отримати грошову допомогу за програмою представництва благодійної організації "Карітас України", що реалізується за підтримки американського народу через Державний департамент Сполучених Штатів. Реєстрація на виплати доступна для нещодавно евакуйованих родин.

Кому доступна грошова допомога від Карітас

Цього місяця звернутися за оформленням грошової допомоги можуть громадяни, які приїхали з небезпечних територій у Дніпропетровську область, а саме — в міста Кам'янське та Вільногірськ.

Йдеться про проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", в його рамках евакуйовані родини зможуть отримати за напрямком "Уніфіковані грошові трансферти" одноразову виплату у розмірі 12 300 грн (на особу).

Такі суми нарахують вразливим домогосподарствам, які перебувають у складних соціальних та економічних обставинах. Саме такі родини будуть у пріоритеті під час відбору, щоб мали можливість забезпечити основні потреби після вимушеного переїзду.

Правила оформлення фінансової допомоги

Згідно з умовами програми, звернутися за отриманням грошової допомоги від представництва благодійної організації "Карітас України" можна тільки упродовж 45 днів з дати евакуації або переміщення.

Зокрема, у Кам'янському за більш детальною інформацією можна звернутися за адресою: пр. Тараса Шевченка, 20. А також — зателефонувавши за номерами гарячої лінії (з 10:00 до 15:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

У місті Вільногірськ реєстрація відбуватиметься з 11:00 12 травня за адресою: вул. Устенка, 29. (Центр надання соціальних послуг).

Для реєстрації необхідно мати оригінали документів на всіх членів родини:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку з банку (IBAN);

довідку ВПО/альтернативний документ.

"Важливо зазначити, що реєстрація у програмі не гарантує стовідсоткового отримання допомоги. Також підтримка надається домогосподарствам, які не отримували грошову допомогу від інших гуманітарних організацій протягом останніх шести місяців. Проєкт реалізовується Caritas Ukraine завдяки щедрій підтримці американського народу через U.S. Department of State", — додали організатори.

