Соцвиплати у 2025 році — якою буде допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні — скільки виплатять батькам у 2025 році
Усиновлення дитини надає право українцям на деяку соціальну підтримку. Наприклад, у 2025 році сім'ям передбачена грошова допомога.
Редакція Новини.LIVE розповідає, на яку фінансову підтримку можуть розраховувати громадяни України при усиновленні дитини.
Виплати при усиновленні — яка сума допомоги
За інформацією Міністерства соціальної політики, держава виплачує новоспеченим батькам 41 280 грн на одну дитину. Однак з цієї суми:
- 10 320 грн — одноразова виплата;
- решту суми перераховуватимуть впродовж трьох років рівними частинами;
Допомога призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення суду про її усиновлення за умови. Але звернутися за оформленням виплат потрібно не пізніше за рік з дати набуття законної сили рішенням суду.
Якщо дитину усиновило подружжя, допомога нараховується одному з них. Якщо усиновлювачем є одна особа — виплати отримуватиме вона.
При цьому усиновити дитину може лише громадянин (або громадянка) України. Ще одно умова — претендент на усиновлення повинен постійно проживати на території країни.
Як оформити допомогу
Це можна зробити:
- офлайн — у місцевих органах соціального захисту або ЦНАПах;
- онлайн — на порталі Дія.
У першому випадку громадяни під час особистого прийому у місцевих органах соціального захисту або ЦНАПах заповнюють заяву встановленого зразка, до якої додають:
- копію свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
- копію рішення суду про усиновлення дитини.
На порталі Дія для оформлення допомоги при усиновленні дитини потрібно:
- натиснути на кнопку "Подати заяву" та авторизуватись;
- вказати дані дитини або дітей, на яких призначається виплата;
- визначитися зі способом отримання допомоги;
- вказати дані про судове рішення про усиновлення;
- підписати заяву електронним підписом або Дія.Підписом та надіслати.
Заяву вивчатимуть в органі соціального захисту населення, а про статус розгляду заяви можна дізнаватися в особистому кабінеті на порталі Дія.
Нагадаємо, що у 2025 році в Україні планують змінити механізм виплати соціальної допомоги. Ці функції отримає Пенсійний фонд.
Також ми розповідали, що українцям у прифронтових регіонах надають фінансову допомогу від організації Fight For Right. Підтримка передбачена для громадян з інвалідністю.
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