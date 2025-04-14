Соцвиплати у 2025 році — якою буде допомога при усиновленні дитини

Жінка тримає дитину на руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Усиновлення дитини надає право українцям на деяку соціальну підтримку. Наприклад, у 2025 році сім'ям передбачена грошова допомога.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на яку фінансову підтримку можуть розраховувати громадяни України при усиновленні дитини.

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Виплати при усиновленні — яка сума допомоги

За інформацією Міністерства соціальної політики, держава виплачує новоспеченим батькам 41 280 грн на одну дитину. Однак з цієї суми:

10 320 грн — одноразова виплата;

решту суми перераховуватимуть впродовж трьох років рівними частинами;

Допомога призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення суду про її усиновлення за умови. Але звернутися за оформленням виплат потрібно не пізніше за рік з дати набуття законної сили рішенням суду.

Якщо дитину усиновило подружжя, допомога нараховується одному з них. Якщо усиновлювачем є одна особа — виплати отримуватиме вона.

При цьому усиновити дитину може лише громадянин (або громадянка) України. Ще одно умова — претендент на усиновлення повинен постійно проживати на території країни.

Як оформити допомогу

Це можна зробити:

офлайн — у місцевих органах соціального захисту або ЦНАПах;

онлайн — на порталі Дія.

У першому випадку громадяни під час особистого прийому у місцевих органах соціального захисту або ЦНАПах заповнюють заяву встановленого зразка, до якої додають:

копію свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

копію рішення суду про усиновлення дитини.

На порталі Дія для оформлення допомоги при усиновленні дитини потрібно:

натиснути на кнопку "Подати заяву" та авторизуватись;

вказати дані дитини або дітей, на яких призначається виплата;

визначитися зі способом отримання допомоги;

вказати дані про судове рішення про усиновлення;

підписати заяву електронним підписом або Дія.Підписом та надіслати.

Заяву вивчатимуть в органі соціального захисту населення, а про статус розгляду заяви можна дізнаватися в особистому кабінеті на порталі Дія.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні планують змінити механізм виплати соціальної допомоги. Ці функції отримає Пенсійний фонд.

Також ми розповідали, що українцям у прифронтових регіонах надають фінансову допомогу від організації Fight For Right. Підтримка передбачена для громадян з інвалідністю.