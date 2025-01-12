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Виплати при народженні другої дитини — яка сума допомоги

12 січня 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Гроші на другу дитину у 2025 році — яку суму виплачують
Жінка з малюком у дитячому візочку. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В України сім′ї з дітьми можуть розраховувати на підтримку з боку держави. Навіть в умовах повномасштабної війни та складної економічної ситуації уряд забезпечує грошовою допомогою батьків, які народили дитину.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки грошей від держави отримає сім′я, в якій народилася вже друга дитина. 

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Виплати при народженні другої дитини — яка сума допомоги 

У 2025 році, як зазначають у Міністерстві соціальної політики, розмір допомоги при народженні другої дитини становить 41 280 грн (таку ж суму надають й при появі на світ третьої, четвертої і наступних дітей).

Варто зауважити, що держава розробила спеціальній механізм надання такої фінансової допомоги. Він полягає у тому, що батьки не отримують усю суму одразу, її виплачують поступово. Наприклад:

  • 10 320 грн сім′ї надають одразу після народження дитини;
  • 860 грн виплачують щомісяця впродовж 3 років.

Такими ж виплатами забезпечується сім′я, яка вирішить усиновити дитину.

При цьому якщо мама (або тато) вирішить відновитися на роботі, держвиплати на дітей до 3 років не скасують.

Виплати на другу дитину у 2025 році — як отримати 

Для оформлення виплат можна обрати один із кількох способів:

  • звернутися у відділ соцзахисту в своєму регіоні та написати заяву про народження дитини. Разом з нею потрібно надатти копію свідоцтва про народження дитини (оригінал).
  • через "Дію", якщо замовити спеціальну послугу "єМалятко".

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що соціальні виплати українців у 2025 році зростуть. Однак нову суму допомоги отримуватимуть не усі громадяни, яким належать соцвиплати. 

Також ми писали, що з січня 2025 року ВПО отримуватимуть нову допомогу. Так, держава надаватиме людям субсидії на оренду квартири чи будинку. 

виплати діти гроші матеріальна допомога соцвиплати

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