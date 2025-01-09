Зарплати в Україні зростають — експертка пояснила, чи врятує це від бідності

Люди у черзі до банкомату. Фото: УНІАН

Попри повідомлення Національного банку України про те, що реальні зарплати українців зростають, більшість громадян змін не відчули. Усе тому, що в Україні дорожчають навіть товари першої необхідності.

Про це сказала в етері Громадського радіо доктор економічних наук Людмила Черенько.

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За її словами, в Україні зростають ціни на усе, тож підвищення зарплат не гарантує, що людина не зіткнеться з бідністю.

"В умовах повномасштабної війни, в яких ми живемо, досить низький індекс споживчих цін і зростання реальної заробітної плати — це дуже позитивна ситуація", — сказала вона.

Черенько зауважила, що люди, які зараз отримують мінімальні зарплати, не відчули зростання виплат. Отримуючи такі гроші, лише одна людина може забезпечити свої базові потреби. Складніше тим українцям, на утриманні яких є інші громадяни.

"Середня зарплата, звичайно, зростає. Але не всяка заробітна плата сьогодні забезпечує базові потреби і страхує від бідності", — підкреслила Черенько.

Зарплати в Україні — що змінилося у 2024 році

В останньому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначається, що зарплати українців зросли. Так, у III кварталі 2024 року номінальні виплати зросли на 22,3%, а реальні — на 14,2%.

Зазначається, що реальні виплати у більшості видів економічної діяльності (крім освіти та мистецтва), є вищими, аніж у ІІІ кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення).

Нагадаємо, що роботодавець може перевести свого працівника на іншу роботу. При цьому у Трудовому кодексі є положення, завдяки якому персонал підприємства може не виконувати обов′язки, про які не вказано у контракті чи договорі.

Також ми писали, чи зміняться мінімальні зарплати українців у 2025 році. Її показник цьогоріч становитиме лише 32,7% від середньої по країні.