Деньги на второго ребенка в 2025 году — какую сумму выплачивают

Выплаты при рождении второго ребенка — какая сумма помощи
В Украине семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Даже в условиях полномасштабной войны и сложной экономической ситуации правительство обеспечивает денежной помощью родителей, родивших ребенка.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько денег от государства получит семья, в которой родился уже второй ребенок.
Выплаты при рождении второго ребенка - какая сумма помощи
В 2025 году, как отмечают в Министерстве социальной политики,
Стоит отметить, что государство разработало специальной механизм предоставления такой финансовой помощи. Он заключается в том, что родители не получают всю сумму сразу, ее выплачивают постепенно. Например:
- 10 320 грн семье предоставляют сразу после рождения ребенка;
- 860 грн выплачивают ежемесячно в течение 3 лет.
Такими же выплатами обеспечивается семья, которая решит усыновить ребенка.
При этом если мама (или папа) захочет восстановиться на работе, госвыплаты на детей до 3 лет не отменят.
Выплаты на второго ребенка в 2025 году — как получить
Для оформления выплат можно выбрать один из нескольких способов:
- обратиться в отдел соцзащиты в своем регионе и написать заявление о рождении ребенка. Вместе с ним нужно предоставить копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал).
- через "Дію", если заказать специальную услугу "єМалятко".
Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что социальные выплаты украинцев в 2025 году вырастут. Однако новую сумму помощи будут получать не все граждане, которым полагаются соцвыплаты.
Также мы писали, что с января 2025 года ВПЛ будут получать новую помощь. Так, государство будет предоставлять людям субсидии на аренду квартиры или дома.
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