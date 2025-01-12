Деньги на второго ребенка в 2025 году — какую сумму выплачивают

Женщина с малышом в детской коляске. Фото: УНИАН

В Украине семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Даже в условиях полномасштабной войны и сложной экономической ситуации правительство обеспечивает денежной помощью родителей, родивших ребенка.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько денег от государства получит семья, в которой родился уже второй ребенок.

Читайте также:

Выплаты при рождении второго ребенка - какая сумма помощи

В 2025 году, как отмечают в Министерстве социальной политики,

Стоит отметить, что государство разработало специальной механизм предоставления такой финансовой помощи. Он заключается в том, что родители не получают всю сумму сразу, ее выплачивают постепенно. Например:

10 320 грн семье предоставляют сразу после рождения ребенка;

860 грн выплачивают ежемесячно в течение 3 лет.

Такими же выплатами обеспечивается семья, которая решит усыновить ребенка.

При этом если мама (или папа) захочет восстановиться на работе, госвыплаты на детей до 3 лет не отменят.

Выплаты на второго ребенка в 2025 году — как получить

Для оформления выплат можно выбрать один из нескольких способов:

обратиться в отдел соцзащиты в своем регионе и написать заявление о рождении ребенка. Вместе с ним нужно предоставить копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал).

через "Дію", если заказать специальную услугу "єМалятко".

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что социальные выплаты украинцев в 2025 году вырастут. Однако новую сумму помощи будут получать не все граждане, которым полагаются соцвыплаты.

Также мы писали, что с января 2025 года ВПЛ будут получать новую помощь. Так, государство будет предоставлять людям субсидии на аренду квартиры или дома.