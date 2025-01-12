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Выплаты при рождении второго ребенка — какая сумма помощи

12 января 2025 11:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Деньги на второго ребенка в 2025 году — какую сумму выплачивают
Женщина с малышом в детской коляске. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Даже в условиях полномасштабной войны и сложной экономической ситуации правительство обеспечивает денежной помощью родителей, родивших ребенка.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько денег от государства получит семья, в которой родился уже второй ребенок.

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Выплаты при рождении второго ребенка - какая сумма помощи 

В 2025 году, как отмечают в Министерстве социальной политики,

Стоит отметить, что государство разработало специальной механизм предоставления такой финансовой помощи. Он заключается в том, что родители не получают всю сумму сразу, ее выплачивают постепенно. Например:

  • 10 320 грн семье предоставляют сразу после рождения ребенка;
  • 860 грн выплачивают ежемесячно в течение 3 лет.

Такими же выплатами обеспечивается семья, которая решит усыновить ребенка.

При этом если мама (или папа) захочет восстановиться на работе, госвыплаты на детей до 3 лет не отменят.

Выплаты на второго ребенка в 2025 году — как получить

Для оформления выплат можно выбрать один из нескольких способов:

  • обратиться в отдел соцзащиты в своем регионе и написать заявление о рождении ребенка. Вместе с ним нужно предоставить копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал).
  • через "Дію", если заказать специальную услугу "єМалятко".

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что социальные выплаты украинцев в 2025 году вырастут. Однако новую сумму помощи будут получать не все граждане, которым полагаются соцвыплаты.

Также мы писали, что с января 2025 года ВПЛ будут получать новую помощь. Так, государство будет предоставлять людям субсидии на аренду квартиры или дома.

выплаты дети деньги материальная помощь соцвыплаты

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11:00 Выплаты при рождении второго ребенка — какая сумма помощи

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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