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Підвищення соціальних виплат — хто отримуватиме оновлену допомогу

11 січня 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Соціальні виплати у 2025 році — що зміниться для українців
Гроші в конверті. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деякі соціальні виплати в Україні переглянуть у 2025 році. Очікується, що після змін частина громадян отримуватиме більшу допомогу від держави.

Про це сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час свого виступу у Верховній Раді України (ВРУ). 

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За словами Жолнович, наразі триває робота над законопроєктом "Про справедливу соціальну підтримку в результаті реформування соціального страхування". Реалізація цієї ідеї дозволить підвищити виплати громадянам з інвалідністю, які повністю втратили працездатність. 

"Ми фактично вперше збільшуємо виплати для цих людей",  — зауважила очільниця Мінсоцполітики. 

Також очікується, що оновлені виплати отримуватмуть:

  • українці з інвалідністю або громадяни, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, втративши працездатність;м
  • люди, які мають право на триваліший оплачуваний реабілітаційний і лікувальний процес — до року.

Разом з цим, заплановано комплексну підтримку для військових, які завершили лікування в системі оборони, але потребують його продовження в цивільній та медичній сферах.

Що ще варто знати українцям 

Деякі громадяни у січні зможуть отримати майже 11 тис. грн грошової допомоги від благодійного фонду "Карітас Донецьк". 

Допомога доступна для вразливих громадян, які постраждали від війни та:

  • проживають у зоні за 50 км від лінії зіткнення;
  • проживали у помешканні, що зазнало обстрілу;
  • отримали поранення від російської агресії.

Нагадаємо, що з січня 2025 рок деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) втратять право на державну підтримку. Це стосується громадян, які наприклад, без поважних причин перебувають за кордоном понад 30 днів. 

Також ми розповідали, якими будуть виплати на дітей у 2025 році. На підтримку можуть розраховувати деякі сім′ї.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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