Субсидії на оренду житла — хто і коли отримає у 2025 році

Дорослі з дитиною. Фото: EPA

Наприкінці січня 2025 року громадяни з-поміж внутрішніх переселенців зможуть оформити нову грошову допомогу. Йдеться про субсидії, призначені для оренди житла.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Субсидії на оренду житла для переселенців

Розмір субсидій на оренду розраховуватимуть індивідуально для кожної внутрішньо переміщеної сім’ї. Зокрема, на розмір впливатимуть:

рівень доходу родини;

кількість членів родини;

вартість оренди житла.

При цьому вартість оренди буде суттєво відрізнятися не тільки у різних регіонах, а й у великих містах та селах.

Відповідно до рішення уряду, скористатися субсидією зможуть:

переселенці, які переїхали у будь-який регіон, підконтрольний Україні, за умови поганого фінансового стану такої родини;

сім'я витрачає на оренду більш ніж 20% від загального доходу.

Як пояснили у відомстві, відповідний механізм є гнучким, а формула нарахування буде враховувати як спроможність родини оплачувати оренду самотужки, так і різницю вартості оренди в різних областях.

Програма охопить всю Україну.

Як отримати нову допомогу ВПО

Субсидію на оренду житла для ВПО призначатимуть, як і житлову субсидію. Її розраховуватимуть для кожної сім’ї та надаватимуть за умови наявності орендного договору.

"Субсидія на оренду призначатиметься за умови наявності такого орендного договору. Крім того, договір захистить і орендодавця, зокрема, від ризику несплати орендної вартості з боку орендарів", — йдеться у повідомленні.

Типовий договір на оренду ВПО зможуть отримати й підписати:

в органах Пенсійного фонду;

онлайн, на порталі ПФУ.

Умови програми Джерело: Мінсоцполітики

Нагадаємо, найбільш вразливі категорії громадян з-поміж переселенців зможуть зареєструватися на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Розмір виплати становитиме майже 11 тис. гривень.

Також ми писали, що в одному з міст громадяни зможуть отримати грошову допомогу у 3-5 тис. гривень. Виплати здійснять в рамках програми "Соціальний захист".