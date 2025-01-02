Субсидії на оренду житла — хто і коли отримає у 2025 році

Нові виплати для переселенців — хто отримає у 2025 році
Наприкінці січня 2025 року громадяни з-поміж внутрішніх переселенців зможуть оформити нову грошову допомогу. Йдеться про субсидії, призначені для оренди житла.
Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.
Субсидії на оренду житла для переселенців
Розмір субсидій на оренду розраховуватимуть індивідуально для кожної внутрішньо переміщеної сім’ї. Зокрема, на розмір впливатимуть:
- рівень доходу родини;
- кількість членів родини;
- вартість оренди житла.
При цьому вартість оренди буде суттєво відрізнятися не тільки у різних регіонах, а й у великих містах та селах.
Відповідно до рішення уряду, скористатися субсидією зможуть:
- переселенці, які переїхали у будь-який регіон, підконтрольний Україні, за умови поганого фінансового стану такої родини;
- сім'я витрачає на оренду більш ніж 20% від загального доходу.
Як пояснили у відомстві, відповідний механізм є гнучким, а формула нарахування буде враховувати як спроможність родини оплачувати оренду самотужки, так і різницю вартості оренди в різних областях.
Програма охопить всю Україну.
Як отримати нову допомогу ВПО
Субсидію на оренду житла для ВПО призначатимуть, як і житлову субсидію. Її розраховуватимуть для кожної сім’ї та надаватимуть за умови наявності орендного договору.
"Субсидія на оренду призначатиметься за умови наявності такого орендного договору. Крім того, договір захистить і орендодавця, зокрема, від ризику несплати орендної вартості з боку орендарів", — йдеться у повідомленні.
Типовий договір на оренду ВПО зможуть отримати й підписати:
- в органах Пенсійного фонду;
- онлайн, на порталі ПФУ.
Нагадаємо, найбільш вразливі категорії громадян з-поміж переселенців зможуть зареєструватися на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Розмір виплати становитиме майже 11 тис. гривень.
Також ми писали, що в одному з міст громадяни зможуть отримати грошову допомогу у 3-5 тис. гривень. Виплати здійснять в рамках програми "Соціальний захист".
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