100 тисяч гривень після поранення: як перевірити правильність нарахувань

Військовий ЗСУ, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Військові, які зазнали поранень, мають право на щомісячні надбавки у 100 тисяч гривень. Цю суму їм доплачують під час лікування. Але нерідко захисники стикаються із затримками виплат або не можуть зрозуміти, за який саме період були нараховані кошти.

Як самостійно перевірити та розрахувати суму доплат, розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Івана Максимовича.

Найпростіший варіант — отримати від військової частини довідку або письмову відповідь з датами, періодами та сумами нарахувань. Якщо ж відповіді немає або прийшла формальна відписка, правильність виплат доведеться перевіряти самостійно.

Насамперед потрібно зібрати повний пакет документів за весь час лікування та відпустки. Вам обов'язково знадобляться:

Довідка про обставини поранення — головний документ, що фіксує бойову травму.

Медичні виписки (епікризи) — за увесь період перебування у шпиталях.

Висновки ВЛК — про надання відпустки через тяжке поранення або про потребу в тривалому лікуванні.

На що звернути увагу

Під час перевірки документів юрист радить звернути увагу на важливі нюанси:

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Основний діагноз. Поранення має бути вказане у виписках як головна причина лікування, а не як супутній діагноз. Якщо травму запишуть як супутню, у виплатах можуть відмовити.

Поранення має бути вказане у виписках як головна причина лікування, а не як супутній діагноз. Якщо травму запишуть як супутню, у виплатах можуть відмовити. Формулювання ВЛК. У довідці про надання відпустки обов'язково має бути відмітка, що поранення є "тяжким" і отримане під час "захисту Батьківщини".

У довідці про надання відпустки обов'язково має бути відмітка, що поранення є "тяжким" і отримане під час "захисту Батьківщини". Продовження лікування. Якщо шпиталізація триває кілька місяців, право на виплати підтверджують спеціальні проміжні довідки ВЛК.

Як самостійно порахувати суму

Після збору всіх документів потрібно визначити періоди лікування та відпустки, які дають право на виплати.

Рахуємо кількість днів лікування в кожному календарному місяці окремо.

Спочатку 100 000 грн ділимо на кількість днів у конкретному місяці — так отримаємо вартість одного дня. Потім цю суму множимо на кількість днів лікування в цьому місяці.

Такий самий розрахунок робимо для кожного місяця окремо, а потім усі суми додаємо між собою.

Якщо ваш результат виявився більшим за фактично виплачені кошти, необхідно подавати офіційний рапорт на ім'я командира з вимогою провести перерахунок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військові мають право на додаткові винагороди за знищену або захоплену техніку противника. Їх розмір залежить від типу цілі — від наземної техніки до кораблів і авіації. Такі виплати можуть сягати понад 240 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військові можуть отримувати доплату за роботу з секретними документами. Йдеться про випадки, коли люди мають доступ до таємної інформації — наприклад, бойових розпоряджень чи закритого зв’язку. Розмір надбавки залежить від рівня секретності і може бути від 10% до 20% до окладу.