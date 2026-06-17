100 тысяч гривен после ранения: как проверить правильность начислений

Военный ВСУ, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Военнослужащие, получившие ранения, имеют право на ежемесячные надбавки в размере 100 тысяч гривен. Эту сумму им доплачивают во время лечения. Но нередко защитники сталкиваются с задержками выплат или не могут понять, за какой именно период были начислены средства.

Как самостоятельно проверить и рассчитать сумму надбавок, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Максимовича.

Самый простой вариант — получить от воинской части справку или письменный ответ с датами, периодами и суммами начислений. Если же ответа нет или пришла формальная отписка, правильность выплат придется проверять самостоятельно.

Прежде всего нужно собрать полный пакет документов за всё время лечения и отпуска. Вам обязательно понадобятся:

Справка об обстоятельствах ранения — главный документ, фиксирующий боевую травму.

Медицинские выписки (эпикризы) — за весь период пребывания в госпиталях.

Заключения ВЛК — о предоставлении отпуска в связи с тяжким ранением или о необходимости длительного лечения.

На что обратить внимание

При проверке документов юрист советует обратить внимание на важные нюансы:

Читайте также:

Основной диагноз. Ранение должно быть указано в выписках как основная причина лечения, а не как сопутствующий диагноз. Если травму запишут как сопутствующую, в выплатах могут отказать.

Ранение должно быть указано в выписках как основная причина лечения, а не как сопутствующий диагноз. Если травму запишут как сопутствующую, в выплатах могут отказать. Формулировка ВЛК. В справке о предоставлении отпуска обязательно должна быть отметка о том, что ранение является "тяжелым" и получено во время "защиты Родины".

В справке о предоставлении отпуска обязательно должна быть отметка о том, что ранение является "тяжелым" и получено во время "защиты Родины". Продолжение лечения. Если госпитализация длится несколько месяцев, право на выплаты подтверждают специальные промежуточные справки ВЛК.

Как самостоятельно рассчитать сумму

После сбора всех документов необходимо определить периоды лечения и отпуска, дающие право на выплаты.

Подсчитываем количество дней лечения в каждом календарном месяце отдельно.

Сначала 100 000 грн делим на количество дней в конкретном месяце — так получим стоимость одного дня. Затем эту сумму умножаем на количество дней лечения в этом месяце.

Такой же расчет производим для каждого месяца отдельно, а затем все суммы складываем.

Если ваш результат оказался больше фактически выплаченных средств, необходимо подать официальный рапорт на имя командира с требованием провести перерасчет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военные имеют право на дополнительные вознаграждения за уничтоженную или захваченную технику противника. Их размер зависит от типа цели — от наземной техники до кораблей и авиации. Такие выплаты могут достигать более 240 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные могут получать доплату за работу с секретными документами. Речь идет о случаях, когда люди имеют доступ к секретной информации — например, к боевым распоряжениям или закрытой связи. Размер надбавки зависит от уровня секретности и может составлять от 10% до 20% к окладу.