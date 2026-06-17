100 тысяч гривен после ранения: как проверить правильность начислений

Выплаты раненым военнослужащим: как найти ошибки в начислениях
Военнослужащие, получившие ранения, имеют право на ежемесячные надбавки в размере 100 тысяч гривен. Эту сумму им доплачивают во время лечения. Но нередко защитники сталкиваются с задержками выплат или не могут понять, за какой именно период были начислены средства.
Как самостоятельно проверить и рассчитать сумму надбавок, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Максимовича.
Самый простой вариант — получить от воинской части справку или письменный ответ с датами, периодами и суммами начислений. Если же ответа нет или пришла формальная отписка, правильность выплат придется проверять самостоятельно.
Прежде всего нужно собрать полный пакет документов за всё время лечения и отпуска. Вам обязательно понадобятся:
- Справка об обстоятельствах ранения — главный документ, фиксирующий боевую травму.
- Медицинские выписки (эпикризы) — за весь период пребывания в госпиталях.
- Заключения ВЛК — о предоставлении отпуска в связи с тяжким ранением или о необходимости длительного лечения.
На что обратить внимание
При проверке документов юрист советует обратить внимание на важные нюансы:
- Основной диагноз. Ранение должно быть указано в выписках как основная причина лечения, а не как сопутствующий диагноз. Если травму запишут как сопутствующую, в выплатах могут отказать.
- Формулировка ВЛК. В справке о предоставлении отпуска обязательно должна быть отметка о том, что ранение является "тяжелым" и получено во время "защиты Родины".
- Продолжение лечения. Если госпитализация длится несколько месяцев, право на выплаты подтверждают специальные промежуточные справки ВЛК.
Как самостоятельно рассчитать сумму
После сбора всех документов необходимо определить периоды лечения и отпуска, дающие право на выплаты.
Подсчитываем количество дней лечения в каждом календарном месяце отдельно.
Сначала 100 000 грн делим на количество дней в конкретном месяце — так получим стоимость одного дня. Затем эту сумму умножаем на количество дней лечения в этом месяце.
Такой же расчет производим для каждого месяца отдельно, а затем все суммы складываем.
Если ваш результат оказался больше фактически выплаченных средств, необходимо подать официальный рапорт на имя командира с требованием провести перерасчет.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что военные имеют право на дополнительные вознаграждения за уничтоженную или захваченную технику противника. Их размер зависит от типа цели — от наземной техники до кораблей и авиации. Такие выплаты могут достигать более 240 тысяч гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, что военные могут получать доплату за работу с секретными документами. Речь идет о случаях, когда люди имеют доступ к секретной информации — например, к боевым распоряжениям или закрытой связи. Размер надбавки зависит от уровня секретности и может составлять от 10% до 20% к окладу.