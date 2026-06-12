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Головна Фінанси Надбавка за таємність для військовослужбовців: кому та скільки нараховують

Надбавка за таємність для військовослужбовців: кому та скільки нараховують

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 13:01
Грошове забезпечення військовослужбовців: хто може отримати надбавку за таємність та яку суму
Військовослужбовці на фронті, напис “Цілком таємно”. Фото: Новини.LIVE, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовцям, які працюють з бойовими розпорядженнями, картами, закритим зв'язком та іншими секретними документами, належить надбавка до грошового забезпечення. Проте вона не нараховується автоматично. Для отримання доплати за таємність потрібен окремий наказ командира.

Про те, як та кому нараховують надбавки за таємність, розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua, передають Новини.LIVE.

Скільки доплачують військовим за таємність

Розмір надбавки, як пояснив фінансист, чітко залежить від ступеня секретності документів, до яких військовослужбовець має офіційний доступ, та розраховується у відсотках від посадового окладу:

  • 20% до окладу щомісяця — ​гриф "Особливої важливості";
  • 15% — гриф "Цілком таємно";
  • 10% — гриф "Таємно".

​Для тих, хто постійно працює в шифрувальних органах або спецзв'язку, є окремі додаткові надбавки, які можуть сумуватися з базовими.

За яких умов нараховують доплату

Фахівець наголосив, що наявність форми допуску до державної таємниці, яку оформлює Служба безпеки, не означає, що гроші почнуть приходити автоматично.

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Щоб фінансова служба нарахувала надбавку, потрібні дві умови:

  1. Наказ командира про надання допуску та призначення на посаду, яка передбачає роботу з таємницею.
  2. Фактичний доступ: військовослужбовець має реально працювати з цими документами (що фіксується у спеціальних журналах секретної частини).

Важливо зазначити, що при переведенні на іншу посаду (навіть всередині штабу), надбавка за таємність автоматично "злітає". На новій посаді командир має видати новий наказ про її встановлення. Тож варто завжди контролювати цей момент у перші місяці після переведення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ветерани, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році сума може становити понад 1,3 млн грн.

Також Новини.LIVE писали, що деяким військовим можуть заблокувати банківські картки. Найчастіше це відбувається через несплачені кредити, аліменти, штрафи або податки. Проте закон забороняє "заморожувати" окремі виплати.

надбавки грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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