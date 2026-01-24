Відео
Виплати по втраті годувальника — хто не зможе отримати цього року

Виплати по втраті годувальника — хто не зможе отримати цього року

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 11:48
Право на пенсію через смерть годувальника — які умови оформлення виплат
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році громадянам України надаватимуть фінансову допомогу через втрату годувальника. Однак претендувати на виплати зможуть не усі. 

Про це стало відомо раніше з публікації на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Пенсія по втраті годувальника 2026 

Так, право на пенсію через втрату годувальника мають непрацездатні члени сім’ї померлого, яких він утримував, зазначає пресслужба держустанови. При цьому грошову допомогу зможуть оформити визначені державою члени сім’ї. Це:

  • дружина або чоловік; 
  • непрацездатні батьки; 
  • діти до 18 років або діти з інвалідністю; 
  • родичі, які доглядають за дітьми померлого до 8 років.

Отже українці, які не відповідають цим критеріям, а також повнолітні працездатні діти, на пенсію у 2026 році претендувати не зможуть.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Виплати, за інформацією Пенсійного фонду, підв’язані під кількість непрацездатних членів сім’ї, тобто:

  • одній людині належать 50% від пенсії годувальника, який помер;
  • двом та більше членам сім’ї — 100%, але гроші діляться порівну між ними. 

Мінімальні виплати з урахуванням державної допомоги починаються від 2 595 гривень для одного члена сім’ї.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2026 року стане відомо, якою буде індексація пенсій. За попередніми прогнозами, розмір підвищення становитиме від 11,97% до приблизно 14,6%.
Також наступного місяця розмір мінімальної пенсії перебуватиме на рівні 2595 грн (відповідає розміру прожиткового мінімуму). Завдяки цьому пенсіонери отримають підвищені доплати.

Раніше ми розповідали, що українцям 70, 75 чи 80 років мають щомісяця отримувати вікову надбавку від 300 гривень. Та гроші нараховують не усім, оскільки враховується рівень пенсії. Дізнавайтесь також, хто може отримувати мінімальну пенсію у понад 5 000 гривень

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
