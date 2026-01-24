Право на пенсию из-за смерти кормильца — какие условия оформления выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году гражданам Украины будут предоставлять финансовую помощь из-за потери кормильца. Однако претендовать на выплаты смогут не все.

Об этом стало известно ранее из публикации на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсия по потере кормильца 2026

Так, право на пенсию из-за потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, которых он содержал, отмечает пресс-служба госучреждения. При этом денежную помощь смогут оформить определеные государством члены семьи. Это:

супруга или супруг;

нетрудоспособные родители;

дети до 18 лет или дети с инвалидностью;

родственники, которые ухаживают за детьми умершего до 8 лет.

Поэтому украинцы, которые не соответствуют этим критериям, а также совершеннолетние трудоспособные дети, на пенсию в 2026 году претендовать не смогут.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Выплаты, по информации Пенсионного фонда, подвязаны под количество нетрудоспособных членов семьи, то есть:

одному человеку полагается 50% от пенсии кормильца, который умер;

двум и более членам семьи — 100%, но деньги делятся поровну между ними.

Минимальные выплаты с учетом государственной помощи начинаются от 2 595 гривен для одного члена семьи.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2026 года станет известно, какой будет индексация пенсий. По предварительным прогнозам, размер повышения составит от 11,97% до примерно 14,6%.

Также в следующем месяце размер минимальной пенсии будет находиться на уровне 2 595 гривен (соответствует размеру прожиточного минимума). Благодаря этому пенсионеры получат повышенные доплаты.

К тому же со следующего месяца минимальная пенсия будет на уровне 2 595 гривен. Это позволит предоставить пенсионерам большие доплаты.

Ранее мы рассказывали, что украинцам 70, 75 или 80 лет должны ежемесячно получать возрастную надбавку от 300 гривен. Но деньги начисляют не всем, поскольку учитывается уровень пенсии. Узнавайте также, кто может получать минимальную пенсию в более чем 5 000 гривен.