Пенсії у 2026 році — хто позбавлений права на надбавку для тих, кому 70+

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чому деяким пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, можуть не призначити автоматичні щомісячні компенсаційні виплати в розмірі від 300 грн. Для отримання відповідного права необхідно дотримуватися низки вимог, зокрема, щодо загального розміру пенсії.

Про це йдеться у поясненні фахівців головного управління ПФУ в Одеській області.

У фонді зазначили, що громадянам, які досягли 70 років, передбачена щомісячна надбавка "за вік" у розмірі до 300 грн.

Загалом вікові доплати встановлюють і виплачують людям з 70, 75 чи 80 років з дати досягнення вказаного віку, незалежно від закону, за яким було призначено пенсію, кількості страхового стажу та факту роботи.

При цьому щомісячна сума пенсії таких громадян з урахуванням доплат, підвищень, додаткових пенсій, фіндопомоги, індексації, компенсацій у разі втрати годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС, інших виплат, передбачених законодавством, не повинна досягати розміру середньої зарплати в країні, з якої були сплачені страхові внески та яку враховують для визначення розміру пенсії за 2020 рік (10,34 тис. грн).

З огляду на це, якщо 70-річний громадянин має пенсійну виплату, що перевищує вищевказану суму, то надбавка у такому випадку не передбачена.

Що ще варто знати про вікові надбавки

У 2026 році розміри "вікових надбавок" для громадян від 70 років не зазнають змін. Відповідні щомісячні компенсаційні доплати за ініціативою президента встановили кілька років тому, а розміри переглядали тільки один раз.

На суму компенсаційної виплати впливає вік пенсіонера:

Громадянам віком від 70 і до 75 років призначають 300 грн;

Особам віком від 75 до 80 років нараховують 450 грн;

Громадянам віком від 80 років і вище надають 570 грн.

Для отримання таких доплат не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду, адже їх нарахують одразу після дати досягнення громадянином конкретного віку в автоматичному режимі. Надійдуть додаткові кошти разом з основною частиною пенсійної суми.

Водночас, згідно з правилами, виплата призначається не з початку календарного місяця, а саме з дати дня народження пенсіонера.

