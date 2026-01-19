Мінімальна пенсія в Україні — кому виплачують 5,2 тис. грн у 2026 році

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє громадянам звернутися до Пенсійного фонду із заявою про оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. У 2026 році змінився мінімально гарантований розмір відповідної виплати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на норми закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника

Згідно зі ст. 30 закону, право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника може виникнути для тих членів родини, які були непрацездатними на момент смерті годувальника:

дружини/чоловіка пенсійного віку/мають інвалідність;

батьків віком від 60 років або з інвалідністю;

неповнолітніх дітей (до 18 років)/дітей з інвалідністю незалежно від віку.

Правила передбачають, що кожен непрацездатний член родини загиблого має право на пенсію в розмірі 50% від тієї виплати, яку отримував би померлий за віком. Якщо кількість осіб в родині від двох і більше, то їм належить 100% виплати померлого, розділеної порівну.

Виплата у зв'язку з втратою годувальника може здійснюватися доти, доки громадянин залишається непрацездатним. Пенсію призначають безстроково для людей з інвалідністю та громадян, старших за 60 років.

Мінімальний розмір виплати та необхідні документи у 2026 році

Якщо померлий був військовим, дружині належить від 30% до 70% грошового забезпечення, проте не менш ніж два прожиткові мінімуми.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних становить 2 595 грн, а отже, мінімальна сума виплати — 5,19 тис. грн.

Щодо цивільних, то мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим:

на одну непрацездатну особу — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на двох непрацездатних осіб — 120% прожиткового мінімуму;

на трьох непрацездатних осіб — 150% прожиткового мінімуму.

Непрацездатність має підтверджуватися медичним висновком.

Зокрема, з документів необхідно буде надати такі:

заява за типовою формою ПФУ;

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть;

довідку про те, що особа перебувала на утриманні.

