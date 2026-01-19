Відео
Україна
Відео

Мінімальна пенсія — хто має право на 5,2 тис. грн у 2026 році

Мінімальна пенсія — хто має право на 5,2 тис. грн у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 06:10
Мінімальна пенсія в Україні — кому виплачують 5,2 тис. грн у 2026 році
Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє громадянам звернутися до Пенсійного фонду із заявою про оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. У 2026 році змінився мінімально гарантований розмір відповідної виплати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на норми закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також:

Хто має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника

Згідно зі ст. 30 закону, право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника може виникнути для тих членів родини, які були непрацездатними на момент смерті годувальника: 

  • дружини/чоловіка пенсійного віку/мають інвалідність;
  • батьків віком від 60 років або з інвалідністю;
  • неповнолітніх дітей (до 18 років)/дітей з інвалідністю незалежно від віку. 

Правила передбачають, що кожен непрацездатний член родини загиблого має право на пенсію в розмірі 50% від тієї виплати, яку отримував би померлий за віком. Якщо кількість осіб в родині від двох і більше, то їм належить 100% виплати померлого, розділеної порівну.

Виплата у зв'язку з втратою годувальника може здійснюватися доти, доки громадянин залишається непрацездатним. Пенсію призначають безстроково для людей з інвалідністю та громадян, старших за 60 років. 

Мінімальний розмір виплати та необхідні документи у 2026 році

Якщо померлий був військовим, дружині належить від 30% до 70% грошового забезпечення, проте не менш ніж два прожиткові мінімуми. 

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних становить 2 595 грн, а отже, мінімальна сума виплати — 5,19 тис. грн.

Щодо цивільних, то мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим:

  • на одну непрацездатну особу — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • на двох непрацездатних осіб — 120% прожиткового мінімуму;
  • на трьох непрацездатних осіб — 150% прожиткового мінімуму.

Непрацездатність має підтверджуватися медичним висновком.

Зокрема, з документів необхідно буде надати такі:

  • заява за типовою формою ПФУ;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про смерть;
  • довідку про те, що особа перебувала на утриманні.

Раніше ми повідомляли, що громадянам 70, 75 чи 80 років передбачена щомісячна вікова надбавка від 300 грн. Однак її можуть надати не для всіх, оскільки залежить від рівня пенсії.

Також писали, що у 2026 році зміниться мінімальна пенсія для громадян, яким більш ніж 65 років. Вона зросла, адже підвищилась мінімальна зарплата, до якої прив'язана виплата. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
