Пенсії в Україні — чи буде підвищення виплат з 1 лютого

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні з 1 лютого 2026 року загального підвищення пенсійних виплат не передбачається, адже ключові нововведення, пов’язані з новим рівнем прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати сталися у січні поточного року. Водночас, деяким категоріям громадян можуть переглянути розмір пенсій.

Про те, яких виплат чекати у лютому, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які діятимуть показники для нарахування пенсій у лютому

У лютому стане відомий точний розмір майбутньої індексації пенсійних виплат, адже надійдуть остаточні цифри щодо інфляції та динаміки зростання заробітної плати. Попередньо очікують, що розмір підвищення становитиме від 11,97% до приблизно 14,6%. Вже на основі цих даних громадяни зможуть отримати нові виплати під час запланованої індексації, яка традиційно відбудеться на початку весни.

Також наступного місяця розмір мінімальної пенсії перебуватиме на рівні 2595 грн (відповідає розміру прожиткового мінімуму). Завдяки цьому пенсіонери отримають підвищені доплати.

Новий розмір мінімальної зарплати (8647 грн) став підставою для перегляду рівня мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів, віком понад 65 років, які мають повний страховий стаж (30 років у жінок, 35 років у чоловіків). Цьогоріч розмір мінімальної пенсії для такої категорії громадян не може бути нижчим за 3,45 тис. грн — 40% мінімальної зарплатні.

Непрацюючим пенсіонерам, страховий стаж яких перевищує 30/35 років та пенсії більші від мінімальних, перерахують доплату за понаднормовий стаж: за кожен додатковий рік пенсія зросте на 1% величини 2 595 грн.

Незалежно від факту наявності роботи цьогоріч переглянули розміри:

мінімальної пенсії для шахтарів;

граничних виплат сім’ям військових у разі втрати годувальника;

підвищень для ветеранів війни (особи з інвалідністю, учасники бойових дій, члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, захисники країни);

підвищень для жертв нацистських переслідувань;

пенсій громадянам за особливі заслуги перед країною.

Хто з пенсіонерів може отримати більше з лютого

Пенсіонери, які досягнуть наступного місяця 70, 75 та 80 років, отримають надбавки до пенсій. Йдеться про грошові компенсації "за вік".

Розмір такої надбавки залежить від віку пенсіонера:

Для громадян 70-74 років виплачують 300 грн; Після 75 років і до 79 років — 456 грн; Пенсіонерам за 80 років — 570 грн.

Однак, у 75 років насправді доплата становитиме 156 грн, адже у такого громадянина вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена для 70-річних. За правилами, доплати не сумуються.

Водночас, право на виплату передбачене для тих, у кого розмір отримуваної пенсії не перевищує 10,34 тис. грн.

Відповідну надбавку нарахують автоматично. Спеціально звертатись до Пенсійного фонду немає потреби. Нарахування відбудеться з дати досягнення відповідного віку.

Раніше ми писали, що цьогоріч встановили новий розмір прожиткового мінімуму для непрацюючих осіб. Відомо, як змінилась доплата для самотніх людей похилого віку.

Ще розповідали про особливості нарахування виплат для громадян, яким понад 65 років. Цьогоріч для такої категорії осіб передбачена підвищена мінімальна пенсія.