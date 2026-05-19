Выплаты на проживание для переселенцев: кому с июня будут платить от 2000 до 3000 гривен

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжают получать финансовую помощь от государства. Выплаты остаются неизменными: 3000 гривен получают люди с инвалидностью и дети, а по 2000 гривен платят другим гражданам. Именно такие суммы будут поступать людям в июне.

Выплаты на проживание ВПЛ в июне

Выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц — это гарантированная правительством поддержка, отмечается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины. Денежные выплаты предусмотрены для людей, которые из-за полномасштабной войны, потеряли свои дома, и больше всего нуждаются в поддержке.

С 1 ноября 2023 года финансовую помощь предоставляют на полгода на семью. Программа поддержки периодически продолжается. Сейчас она действует с февраля 2026 года. На выплаты могут претендовать только наиболее уязвимые категории ВПЛ:

люди с инвалидностью I — III группы;

семьи с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет);

семьи, состоящих только из нетрудоспособных лиц и тому подобное.

Ежемесячные выплаты начисляют одному из членов семьи (уполномоченному человеку) из расчета на каждого члена семьи:

для людей с инвалидностью и детей — 3000 гривен;

для других граждан — 2000 гривен.

Как подать заявление на выплаты

Госпомощь предоставляется на основании справки, подтверждающей статус ВПЛ. Заявление на получение такого статуса подается совершеннолетними людьми и подростками (14—18 лет) лично. А дети, которым еще не исполнилось 14 лет, недееспособные украинцы или люди, имеющие ограниченную дееспособность, могут сделать это через законного представителя.

Заявление на получение справки ВПЛ украинцы могут подавать двумя способами:

онлайн с помощью электронных услуг в мобильном приложении Дія или на веб-портале;

лично, обратившись в Центр предоставления административных услуг, департамент соцзащиты населения, представителей местной власти.

При этом правительство в апреле 2025 года приняло новые правила (постановление №376) и изменило порядок, по которому ВПЛ оформляют и получают справку. Теперь на портале Дія можно сообщить об изменении обстоятельств онлайн:

отказ от справки ВПЛ;

переезд на новое место жительства или временное пребывание;

выезд в другую страну на постоянное место жительства;

возвращение домой (в покинутое ранее жилье);

другие причины (с объяснением оснований).

Еще, если человек вынужден поехать лечиться в другую общину более чем на 15 дней, он тоже может право получить справку переселенца.

Как сообщали Новини.LIVE, до 1 июня помощь смогут оформить дети ВПЛ и нетрудоспособные украинцы. Если подать заявление до этой даты, выплаты назначат с 1 февраля, то есть задним числом. При этом финподдержку этим категориям ВПЛ назначат на 30 месяцев.

Также Новини.LIVE писали об увеличенной финпомощи от УВКБ ООН. Так, пострадавшие от войны украинцы будут получать по 12 300 гривен. Помощь рассчитана на 3 месяца.