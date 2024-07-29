Виплати ВПО — хто отримає держдопомогу з 1 вересня

Українські переселенці. Фото: khm.gov.ua/uk

Право на виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжили ще на пів року. З 1 вересня 2024 року допомогу отримає тільки частина внутрішніх переселенців.

Про це йдеться у повідомленні віцепрем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

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Кому продовжили виплати ВПО з 1 вересня

За словами очільниці відомства, на урядовому рівні ухвалене рішення з вересня продовжити надання допомоги ще на шість місяців тільки тим переселенцям, які до цього отримували виплати. Йдеться про 1,5 млн громадян.

"Було ухвалено рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь", — заявила віцепрем'єр.

Вона зауважила, що находять звернення від людей з числа ВПО, які скаржаться на погрози від деяких представників місцевої влади про нібито позбавлення їх виплат, якщо діти не навчатимуться в школах очно з вересня. Міністр повідомила, що така інформація не відповідає дійсності. Батьків дітей, які із нового навчального року навчатимуться в онлайн-режимі, не позбавлять виплат.

"Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються щодо цього", — наголосила Ірина Верещук.

Розмір виплат залишається незмінним:

особи з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;

інші особи — 2 тис. грн.

Перераховуватимуть кошти 15-го та 28-го числа щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року очікуються певні зміни у наданні соціальної допомоги. Зокрема, переселенців додатково забезпечать житлом, а деяким категоріям виплатять кошти до Дня Незалежності.

Також ми писали, що українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).